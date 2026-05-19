Chiến sự Ukraine đang đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh minh họa: Skynews).

Nghi vấn Nga vừa sử dụng tên lửa thế hệ mới tấn công Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 18/5, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, bao gồm 546 UAV và tên lửa. Một trong những mục tiêu chính là khu công nghiệp Yuzhmash (Pivdenmash).

Trên không gian mạng đang lan truyền video ghi lại hình ảnh của một vụ tấn công, chỉ ra rằng dường như Nga đã sử dụng vũ khí mới với 1 đầu đạn giải phóng ra 3 đầu đạn động năng nhỏ hơn, bổ nhào thẳng đứng ở góc 90 độ, đánh trúng mục tiêu.

Theo giới chuyên gia quân sự, loại tên lửa mới này của Nga khác biệt so với dòng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vốn mang 6 đầu đạn kèm theo 6 đầu đạn nhỏ hơn (tổng cộng 36). Hiện chưa xác định được cụ thể RFAF đã sử dụng vũ khí gì, tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng đây có thể là hệ thống tên lửa Pioneer.

Nghi vấn Nga vừa tấn công Ukraine bằng tên lửa thế hệ mới với 3 đầu đạn, góc bổ nhào thẳng đứng (Video: Telegram).

Trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) phản công dữ dội ở Zaporizhia và dường như họ đã đánh bật quân đội Nga khỏi thành phố nhỏ Stepnohirsk rất quan trọng.

Tại Konstantinovka, 2 điểm nóng đã hình thành, gián tiếp xác nhận hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ từng mảng lớn. Ở Borova, một thị trấn then chốt thuộc vùng Kharkov, đã xuất hiện bằng chứng video về sự kiểm soát của quân đội Nga đối với phần phía đông.

Quân đội Nga chia làm 2 mũi đột kích chính, thọc sâu vào trung tâm thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar xác nhận, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt đòn không kích chính xác vào nhiều mục tiêu khác nhau trong lãnh thổ Ukraine bên phần phía tây sông Dnieper. Một số cuộc tấn công được thực hiện ở vùng Chernihiv, cũng như ở khu vực Korosten, Kirovohrad và Kremenchuk. Dnipropetrovsk hứng chịu "mưa hỏa lực" đặc biệt nặng nề, gây mất điện trên diện rộng.

Ngược lại, AFU đã thực hiện các cuộc không kích ở các khu vực biên giới, cũng như vùng phía nam và phía tây của Nga. Nhiều UAV liên tiếp bị bắn hạ khi chúng lao về phía Moscow, cũng như ở các vùng Smolensk, Tula và Novgorod. Gần Nizhny Novgorod, lực lượng Kiev đã cố gắng đánh phá một trong những nhà máy lọc dầu địa phương.

Theo hướng Sumy, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Korchakivka, Yunakovka và vùng ngoại ô Myropolye. Tại đó, lực lượng Moscow, sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, đã bắt đầu phát triển về phía Zapselye.

Tại Sumy, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi trung tâm Andriivka và tiến về phía nam dọc theo quốc lộ N-07 (Ảnh: Rybar).

Ukraine bẻ gãy 203 nỗ lực xung phong, hạ gục hơn 1.000 binh sĩ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn: “Tổng cộng 203 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra kể từ đầu ngày. Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, sử dụng 22 quả đạn và 46 cuộc không kích, thả 144 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 6.080 UAV cảm tử và thực hiện 2.298 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Dnieper.

Báo cáo cũng ghi nhận, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã loại khỏi vòng chiến 1.140 quân nhân Nga, nâng tổng số thương vong của Moscow trong chiến tranh lên hơn 1,35 triệu người.

Tổng số thương vong của quân đội Nga từ ngày 24/2/2022 đến ngày 19/5 ước tính như sau: nhân sự - khoảng 1.351.150 người ( tăng 1.140); xe tăng - 11.940 chiếc (+1); xe bọc thép chiến đấu - 24.584 chiếc (+1); pháo binh - 42.340 khẩu (+78); hệ thống robot mặt đất - 1.426 chiếc (+11); UAV cấp chiến thuật - 299.199 (+2.142) chiếc; tên lửa hành trình - 4.632 (+4) quả; ô tô và xe bồn - 97.600 (+262) chiếc; thiết bị chuyên dụng - 4.202 (+2) chiếc.

Quân đội Nga không bình luận về con số thương vong cũng như thiệt hại do phía Ukraine công bố.

Nga bao vây các đơn vị Ukraine ở đông bắc Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phong tỏa các đơn vị Kiev tại khu vực nông thôn giữa Konstantinovka và Chasov Yar.

Cụ thể, Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đã đạt được thành công đáng kể trong việc đẩy lùi các nỗ lực của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 AFU nhằm giành quyền kiểm soát Chasov Yar.

Trong một thời gian, bộ binh Ukraine thuộc các đơn vị nói trên đã tập trung tại khu vực tam giác gồm các khu định cư Nikolaevka, Chervone và Podolske. Họ hy vọng sẽ đột phá vào Chasov Yar, củng cố vị trí và buộc quân đội Nga phải giảm áp lực lên Konstantinovka, vì sự chú ý của họ sẽ phải chuyển sang việc truy quét bộ binh Ukraine từ một thành phố khác.

Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev đã thất bại. Theo thời gian, khi các cấu hình tiền tuyến chính xác hơn bắt đầu xuất hiện từ các nguồn tin thân cận với quân đội Nga tại thực địa, một bức tranh hoàn chỉnh hơn đã được hé lộ.

Các nhóm xung kích Ukraine đã tiến vào khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar không phải thông qua rừng và khe núi, mà trực tiếp từ các khu dân cư phía bắc thành phố. Trong khi đó, lực lượng xung kích Nga tiến vào Novodmitrovka và đang tấn công về phía Molocharka từ các hướng tây của Chasov Yar.

Việc các chiến binh Nga giữ vững vị trí ở Novodmitrovka, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía tây, khẳng định sức mạnh thực sự của họ. Hệ quả của tình hình này là "hành lang", nơi các đơn vị thuộc 2 Lữ đoàn 5 và 100 AFU đang cố gắng đột phá vào Chasov Yar, đã trở nên cực kỳ hẹp.

Nhóm binh sĩ Ukraine, đóng quân ở khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar, thực sự bị phong tỏa và không thể tiến lên hoặc lùi lại, vì bất kỳ hoạt động nào của họ đều tự động thu hút hỏa lực từ UAV và pháo binh Nga.

Nhóm binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga phong tỏa trong một hành lang hẹp nằm giữa 2 thành phố Konstantinovka và Chasov Yar (Ảnh: Readovka).

Cách duy nhất để sống sót của bộ binh Ukraine là liên tục ẩn náu trong tầng hầm của các ngôi nhà và hầm trú ẩn trên mạng lưới những chiến hào đã bị bỏ hoang trước đó.

Chưa có số liệu chính xác về quy mô của các đơn vị Kiev đang bị bao vây nhưng điều quan trọng nhất là họ đã mất khả năng tiếp tục tạo ra khủng hoảng với đối phương bằng cách chọc thủng phòng tuyến Chasov Yar.

Bộ binh Ukraine sẽ tiếp tục bị buộc phải giữ vị trí "không tiến cũng không lùi", đóng vai trò là lực lượng kìm chân quân đội Nga. Bằng cách này, Bộ chỉ huy Kiev hy vọng duy trì thế bế tắc ở các khu vực phía bắc - đông bắc Konstantinovka càng lâu càng tốt.

Kênh Playfra ủng hộ Kiev nhận định, tại Konstantinovka, tình hình vẫn khó khăn và dần xấu đi đối với quân đội Ukraine.

Trong những ngày qua, lực lượng Moscow, xâm nhập theo các hướng chính đã được đánh dấu, gây áp lực và "bóp nghẹt" thành phố như thường lệ từ phía đông bắc và tây nam.

Ở đông bắc: Bộ binh Nga xâm nhập qua khu rừng phía đông thành phố, ẩn nấp dưới tán cây, trong các hầm trú ẩn và tầng hầm của các biệt thự cũ, làm phức tạp công tác trinh sát bằng camera quan sát.

Từ những cánh rừng, các cuộc xâm nhập của Nga chia thành hai hướng: Họ tiến vào quận Hora của Konstantinovka, di chuyển dưới sự che chắn của các tòa nhà san sát nhau để tiến lên quận Staryi Piter. Đồng thời, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc vào Novodmytrivka, sau đó chọn tiến vào một khu rừng khác (được đánh dấu màu cam) để có chỗ ẩn nấp tốt hơn trước khi tiến vào Molocharka từ phía nam.

Ở tây nam: Sườn này Ukraine phòng thủ kém hơn so với sườn đông bắc. Bộ binh Nga chủ yếu tập trung ở các hầm ngầm của Berestok (được đánh dấu màu cam) và chia thành hai hướng:

Mũi thứ nhất tiến về phía bắc vào "Perspektyva", sau đó vào Illinivka, rồi vào khu Chervone Mistechko thuộc Konstantinovka, và sau đó vào khu vực các huyện Tsentralniy - Belhiiskiy - Suputnyk, tiến tới nhà máy Kvarsit trên bờ sông Kazenyi Torets. Thông tin về việc RFAF vượt sang phía bên kia vào nhà máy hóa chất và nhà máy Stroysteklo không đúng với thực tế.

Mũi thứ hai hoặc tiến về phía bắc vào Perspektyva rồi vào huyện Berestovyi hoặc đi dọc theo đường cao tốc thẳng vào huyện Ukrainskiy Khutir.

Lưu ý rằng, trong cả hai mũi tấn công, tuyến đường mà binh sĩ Nga xâm nhập cần phải đi qua hầu như luôn là môi trường đô thị dày đặc, sự kết hợp gần như liền mạch giữa các làng mạc và khu vực đô thị như vậy đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lực lượng Moscow "tràn ngập" và hạ gục thành phố Pokrovsk trước đó.

Tóm lại, các cuộc đột kích thọc sâu vào Konstantinovka đang dần trở nên thường xuyên hơn, và sườn phía tây nam thành phố của AFU đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc chống lại số lượng lớn binh sĩ Nga xâm nhập, và toàn bộ thành phố nói chung đang chịu áp lực rất lớn từ trên không dưới dạng UAV và bom lượn.

Quân đội Nga đang hình thành 2 điểm nóng ở phía bắc và phía nam (vòng tròn màu cam), tiếp tục đột phá sâu vào trung tâm thành phố Konstantinovka (Ảnh: Playfra).

Nga đạt tiến bộ đáng kể ở Dnipropetrovsk, Ukraine ra sức ngăn cản

Theo hướng Pokrovske (thuộc vùng Dnipropetrovsk), lực lượng Moscow tăng cường hoạt động, đạt được những tiến bộ đáng kể trong bối cảnh các cuộc phản công liên tục của Ukraine.

Ở đông bắc, RFAF đã tái chiếm phần phía nam Berezove và đang sử dụng các vị trí này để tiến sâu về phía tây, hướng tới vùng ngoại ô phía đông Stepove. Lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn sự củng cố thêm của đối phương tại đây, vì điều đó có nguy cơ khiến các nhóm binh sĩ Ukraine ở phía nam bị bao vây. Quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công vào làng Ternove.

Ở tây nam, lực lượng Kiev đã chiếm được các vị trí rừng ở phía đông nam Kalynivske, mà họ đang sử dụng để tiến sâu vào các khu vực phía tây và trung tâm Novomykolaivka, đồng thời tiến hành các cuộc oanh kích vào các vị trí của Nga ở phía đông. RFAF tiếp tục tiến sâu vào Kalynivske từ Novomykolaivka, nơi cả hai bên tiếp tục giữ các vị trí chồng chéo và hỗn hợp.

Ở phía tây, lực lượng Kiev một lần nữa quét sạch các nhóm binh sĩ Nga xâm nhập khỏi Verbove. Tiếp theo đó, quân đội Nga tái chiếm các cánh đồng phía đông bắc và tây bắc Novohryhorivka, trước khi tiến về phía bắc đến vùng ngoại ô phía nam Verbove, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Thêm nữa, lực lượng Kiev tiến về phía nam dọc theo bờ đông sông Yanchur đến vùng ngoại ô phía bắc Krasnohirske và đang cố gắng giải tỏa một loạt các cứ điểm chiến hào trên các cao điểm chiến lược ở đó.

Xa hơn về phía tây, quân đội Nga tiến về phía bắc và tái chiếm làng Zlahoda. Họ cũng đã giải tỏa các vị trí rừng ở phía tây và đang cố gắng tiến đến vùng ngoại ô phía đông nam Yehorivka.

Cuộc chiến giằng co giữa Nga và Ukraine ở Dnipropetrovsk, trong đó lợi thế đang nghiêng hơn một chút về phía lực lượng Moscow khi họ chiếm giữ thêm được các khu vực màu vàng nhạt. Kiev cũng giành lại một số vị trí được đánh dấu màu xanh nhạt nhưng với diện tích khá khiêm tốn (Ảnh: AMK Mapping)

Ngoài ra, RFAF đã chọc thủng các vị trí của Ukraine ở phía tây và tây bắc Solodke, chiếm được một loạt chiến hào và giải tỏa các cánh đồng phía tây nam Solodke khỏi binh sĩ Ukraine xâm nhập, trước khi tiến về phía tây, áp sát vùng ngoại ô phía đông Nove Zaporizhzhya, điều này khiến các đội hình Kiev cố thủ trên các cánh đồng phía đông Dobropillia có nguy cơ bị bao vây.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow tăng cường xâm nhập vào Vozdvyzhivka, tiến đến trung tâm làng. Đổi lại, quân đội Ukraine tái chiếm các khu vực phía bắc Zelene và Olenokostiantyivka, tiếp tục hoạt động trên các cánh đồng phía đông Sviatopetrivka.

Như vậy, có tổng cộng 40,95km² nghiêng về phía Nga, trong khi Ukraine chỉ tái chiếm được 7,45km².