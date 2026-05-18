Nga khai hỏa đánh thẳng mục tiêu, trả đũa đòn tấn công kỷ lục của Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/5 tuyên bố lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm thẳng các mục tiêu quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công do Kiev phát động vào lãnh thổ Nga cuối tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt tấn công của lực lượng Moscow vào đêm qua tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine; cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và giao thông vận tải; cũng như các cảng hải quân và sân bay quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí chính xác trên bộ và trên biển cùng với máy bay không người lái đã được triển khai trong cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của Ukraine.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở khu vực Moscow và Crimea, bán đảo phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.054 máy bay không người lái của Ukraine, 8 bom dẫn đường và 2 tên lửa mới do Ukraine chế tạo.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn kỷ lục trong đêm nhằm vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội và các cơ quan tình báo Kiev khi tiến hành các cuộc tấn công vào Moscow. Ông Zelensky tuyên bố hành động này “đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng không nên gây hấn với Ukraine”.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng cuộc tấn công này đồng nghĩa với việc xung đột đang chuyển dần sang lãnh thổ Nga, bất chấp sự tiến công đều đặn của lực lượng Moscow ở vùng Donbass phía đông Ukraine và dọc theo các khu vực khác của tiền tuyến.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga đã gia tăng kể từ giữa tháng 3. Kiev phóng hàng trăm máy bay không người lái gần như hàng ngày nhằm vào các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở công nghiệp cách xa tiền tuyến.

Các quan chức Nga cho rằng các cuộc tấn công này nhằm bù đắp cho những thất bại mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu trên chiến trường.

Nga đã đáp trả Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhắm vào lực lượng quân sự, cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.

Moscow khẳng định các cuộc tấn công của Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Kiev, chứ không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/5 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang tạm dừng, nhưng Moscow hy vọng tiến trình này sẽ được nối lại.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng (tiến trình hòa bình) cuối cùng sẽ được nối lại. Và chúng tôi kỳ vọng các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và làm trung gian trong vấn đề này", ông Peskov nói.

Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Moscow, sau tuyên bố hồi tháng 4 của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng đàm phán với Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu của Nga.

Các cuộc đàm phán 3 bên gần đây nhất có sự tham gia của Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra hôm 16/2.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Washington và Moscow nối lại đàm phán, khẳng định ông không tin rằng tiến trình hòa bình đã đi vào ngõ cụt.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev kỳ vọng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm Ukraine cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè này nhằm nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán.