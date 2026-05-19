Bom lượn dẫn đường do Ukraine tự chế tạo thả từ máy bay (Ảnh: Brave1).

Ukraine đã phát triển bom lượn dẫn đường sản xuất trong nước đầu tiên và loại vũ khí này đã sẵn sàng đưa vào sử dụng trong chiến đấu, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov thông báo ngày 18/5.

Đây là bước phát triển quan trọng bởi bom lượn là loại vũ khí tương đối đơn giản nhưng có sức tàn phá rất lớn, được sử dụng rộng rãi nhằm vào các khu vực tiền tuyến. Nga liên tục cải tiến loại bom này để tăng tầm bắn và sức công phá, biến chúng thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cả vị trí của quân đội Ukraine.

Trước đó, nhiều binh sĩ Ukraine gọi bom lượn của Nga là "vũ khí đáng sợ nhất".

Theo ông Fedorov, bom lượn do Ukraine chế tạo mang đầu đạn nặng 250kg và mất 17 tháng để phát triển. Bộ Quốc phòng đã mua lô thử nghiệm đầu tiên, trong khi các phi công đang diễn tập các kịch bản tác chiến và điều chỉnh vũ khí để sử dụng trong điều kiện tác chiến thực tế.

Ukraine tiết lộ câu trả lời cho "vũ khí đáng sợ nhất" của Nga (Video: Brave1).

“Đây không phải là bản sao của các giải pháp phương Tây hay Liên Xô, mà là một thiết kế nguyên bản của các kỹ sư Ukraine nhằm tấn công hiệu quả các công sự, sở chỉ huy và những mục tiêu khác của đối phương nằm cách hàng chục km phía sau tiền tuyến sau khi được phóng”, ông Fedorov nói.

Bom lượn là loại bom thông thường được thả từ máy bay nhưng được gắn thêm cánh và hệ thống dẫn đường, cho phép nó bay xa sau khi tách khỏi máy bay thay vì rơi thẳng xuống mục tiêu.

Cho tới nay, Ukraine chủ yếu dựa vào các bộ kit Joint Direct Attack Munition (JDAM) do phương Tây cung cấp để biến bom thường thành bom lượn dẫn đường.

Tuy nhiên, các bộ JDAM này đã bị Nga gây nhiễu trong thời gian qua bằng tác chiến điện tử, khiến chúng chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Hiện chưa rõ bom lượn mới của Ukraine có khắc phục được vấn đề này hay không.

Nga đã phụ thuộc nhiều vào bom lượn kể từ năm 2023, sử dụng các bom FAB thời Liên Xô được nâng cấp bằng các mô-đun lượn và hiệu chỉnh thống nhất (UMPK). Những loại vũ khí này có chi phí sản xuất tương đối rẻ so với tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, nhưng đã chứng tỏ sức tàn phá rất lớn đối với cả các vị trí tiền tuyến và thành phố của Ukraine.

Quân đội Nga thường xuyên sử dụng bom lượn mang đầu đạn nặng 250kg, 500kg và 1.000kg, trong khi Moskva cũng đã đưa vào sử dụng loại bom FAB-3000 lớn hơn nhiều với đầu đạn nặng 3.000kg.

Những quả bom này đã trở thành mối đe dọa lớn đối với các vị trí của Ukraine vì chúng có thể được phóng ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không, đồng thời mang lượng thuốc nổ cực lớn để tấn công boongke, trung tâm hậu cần, cầu và các vị trí phòng thủ.

Ông Fedorov cho biết loại vũ khí mới phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Kiev nhằm chuyển từ nhập khẩu từng hệ thống vũ khí sang phát triển ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong nước.

“Bom lượn Ukraine sẽ sớm tấn công các mục tiêu của đối phương”, ông Fedorov nói.