Tổng thống Trump họp nhóm an ninh, chuẩn bị tấn công Iran sau tối hậu thư?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran hồi tháng 2 (Ảnh: Nhà Trắng).

Hãng tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến tiếp tục tổ chức một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào ngày 19/5 với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về các phương án hành động quân sự với Iran.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Trump đã gặp gỡ các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia của ông hôm 16/5 để bàn về hướng đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Theo các nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Đặc phái viên Steve Witkoff đã tham dự cuộc họp tại câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở Virginia.

Cuộc gặp trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump trở về Washington sau chuyến thăm tới Trung Quốc, quốc gia có quan hệ mật thiết với Iran.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán ngoại giao, đồng thời thất vọng với việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tác động của động thái này đến giá dầu toàn cầu.

Các nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran như một cách để buộc nước này phải thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông vẫn muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán nói rằng, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị một loạt kế hoạch quân sự nếu Tổng thống Trump quyết định tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, bao gồm các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Iran.

Báo Mỹ đưa tin, các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc tiến hành các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.

Mỹ từng cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch nhằm đưa uranium làm giàu, vật liệu có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, ra khỏi các cơ sở hạt nhân Iran. Điều này sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ phải ở lại trên lãnh thổ Iran trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong khi Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc các lựa chọn cho hành động quân sự mới nhằm vào Iran, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17/5.

Sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các, trong đó thảo luận về các mặt trận mà Israel đang chiến đấu.

Tổng thống Trump cuối tuần qua đã ra "tối hậu thư" với Iran, cảnh báo “thời gian đang cạn dần” đối với Iran. “Đối với Iran, thời gian đang cạn dần, và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ không còn gì sót lại. Thời gian vô cùng quan trọng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/5.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang ở vị thế mà chúng tôi không mong muốn. Họ sẽ phải đạt được vị thế mà chúng tôi mong muốn, nếu không họ sẽ phải hứng đòn giáng nặng nề, và họ không hề muốn điều đó xảy ra đâu".

Ông Trump cũng chia sẻ với trang tin Axios rằng Iran sẽ bị tấn công "mạnh hơn nhiều so với trước đây" nếu Tehran không đưa ra một đề xuất tốt hơn.

Phản ứng của Iran

Về phía Iran, không có dấu hiệu mới nào cho thấy các quan chức cấp cao nước này sẵn sàng nhượng bộ.

Mohsen Rezaei, một thành viên của Hội đồng Lợi ích Quốc gia Iran và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, đã cảnh báo Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời khẳng định quân đội Iran sẵn sàng cho những cuộc đối đầu tiếp theo.

“Chúng tôi khuyên quân đội Mỹ chấm dứt cuộc phong tỏa trước khi biển Oman trở thành nơi vùi lấp họ”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Ông Rezaei mô tả lệnh phong tỏa của Mỹ là một “hành động chiến tranh” và việc chống lại lệnh này là quyền của Tehran.

“Càng kéo dài lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, thiệt hại đối với các quốc gia trên thế giới càng lớn”, quan chức Iran cảnh báo thêm.

Bình luận về các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột, ông Rezaei cho biết Mỹ cần phải “chứng minh trên thực tế rằng họ đáng tin cậy”.

“Giờ đây chính Mỹ phải chứng minh điều đó. Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng nổ súng, và trong lúc đó, ngoại giao vẫn tiếp tục”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu từ ngày 13/4. Tổng thống Trump nói rằng lệnh này sẽ tiếp tục cho đến khi Iran đồng ý một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Mỹ.

Tuy nhiên, Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực của Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Ông nói rằng các cuộc đối đầu trước đây đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu và bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự.