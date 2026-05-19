Iran thu giữ loạt vũ khí do Mỹ sản xuất, kêu gọi rút quân

Tàu hải quân Iran tham gia duyệt binh (Ảnh: Getty).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và là cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chỉ trích cách tiếp cận không nhất quán của Mỹ.

Ông Rezaei cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự và sau đó tự mình hủy bỏ nó, với hy vọng mơ hồ là buộc Iran phải đầu hàng”.

Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ khiến Mỹ phải rút lui.

“Nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh và đất nước Iran vĩ đại sẽ buộc họ phải rút lui và đầu hàng”, ông Rezaei cảnh báo.

Tuyên bố của cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran, dù chiến dịch này đã được lên kế hoạch vào ngày 19/5.

Theo Tổng thống Trump, ông đã hoãn các cuộc không kích đã lên kế hoạch vào Iran sau một "diễn biến rất tích cực" trong các cuộc đàm phán, và có "cơ hội rất tốt" để các bên có thể đạt được một thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lại lập trường rằng Iran không bao giờ “được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm uranium được làm giàu ở cấp độ cao, được xem là lằn ranh đỏ với Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn nguồn tin ngày 18/5 cho biết, Tehran đã gửi đề xuất mới gồm 14 điểm cho Mỹ thông qua bên trung gian là Pakistan.

Nguồn tin cho biết đề xuất này tập trung vào chủ đề của các cuộc đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.

Đề xuất này trước hết sẽ tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, ngừng phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và việc làm giàu uranium sẽ được hoãn lại vào các vòng đàm phán sau.

Iran thu giữ vũ khí do Mỹ sản xuất

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/5 thông báo họ đã ngăn chặn một âm mưu vận chuyển vũ khí vào nước này từ phía bắc Iraq và thu giữ một lô vũ khí và đạn dược gần biên giới.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, dẫn thông báo từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Bộ binh IRGC, cho biết chiến dịch diễn ra tại huyện Baneh thuộc tỉnh Kurdistan của Iran sau khi theo dõi thông tin tình báo.

IRGC tuyên bố các nhóm vũ trang chống Iran đóng tại phía bắc Iraq đang tìm cách vận chuyển một lô hàng lớn vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất vào Iran.

IRGC cáo buộc các nhóm này hành động “nhân danh Mỹ và Israel”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

IRGC xác nhận một lượng lớn vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất đã bị tịch thu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về loại hoặc số lượng vũ khí bị thu giữ.

IRGC cũng cho biết các hoạt động tình báo đang tiếp tục diễn ra để xác định và bắt giữ những người bị cáo buộc có liên hệ với các nhóm này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng xác nhận, chính phủ Mỹ đã tìm cách chuyển vũ khí cho những người biểu tình tại Iran từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Ông cho biết số vũ khí này được gửi thông qua lực lượng người Kurd tại Iran, nhưng phần lớn dường như không đến được tay những người biểu tình. Tuy nhiên, một số nhóm người Kurd đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu lan rộng tại Iran từ cuối năm ngoái do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đồng nội tệ mất giá mạnh và các nguyên nhân khác. Khi đó, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ người biểu tình và cảnh báo sẽ can thiệp nếu những người này gặp nguy hiểm.

Người Kurd Iran lưu vong đã sinh sống trong một khu vực bán tự trị tại Iraq, gần biên giới Iran, suốt nhiều thập niên sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kể từ đó, người Kurd đã chiến đấu chống lại chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq cũng như giao tranh với chính phủ Iran kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát. Một số nhóm người Kurd vẫn còn hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.