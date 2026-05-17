Tòa án Nga ra phán quyết về 210 tỷ euro bị châu Âu đóng băng

Một tòa án ở Moscow đã ra phán quyết có lợi cho Ngân hàng Trung ương Nga trong vụ kiện chống lại Euroclear, trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Đây là bên đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị Liên minh châu Âu phong tỏa.

Vụ kiện nhằm đòi bồi thường 18,2 nghìn tỷ rúp (249,7 tỷ USD) thiệt hại phát sinh khi Nga bị cấm quản lý và xử lý các quỹ cũng như chứng khoán của mình tại Euroclear, theo các báo cáo.

Hãng tin RBC dẫn lời các luật sư của Euroclear là Maxim Kulkov và Sergei Savelyev cho biết Tòa Trọng tài Moscow, nơi xét xử vụ việc, đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Nga.

Ông Savelyev nói rằng trung tâm thanh toán bù trừ này có ý định kháng cáo. Đại diện Ngân hàng Trung ương Nga nói với RBC rằng họ hài lòng với phán quyết của tòa.

Liên minh châu Âu đã phong tỏa tài sản Nga trị giá 210 tỷ euro (244 tỷ USD) trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Euroclear đang nắm giữ khoảng 193 tỷ euro trong số tài sản bị tịch thu này.

Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện vào tháng 12/2025. Tòa Trọng tài Moscow thụ lý vụ việc dù Liên minh châu Âu trước đó đã gác lại kế hoạch ban đầu sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, sau khi không thể thuyết phục Bỉ rằng nước này sẽ được bảo vệ trước các biện pháp trả đũa từ Nga.

Thay vào đó, Liên minh châu Âu lựa chọn vay 90 tỷ euro trên thị trường vốn để cung cấp cho Ukraine khoản vay không lãi suất nhằm đáp ứng các nhu cầu quân sự và kinh tế trong hai năm.

Ngân hàng Trung ương Nga đã lên án việc sử dụng tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine là “bất hợp pháp, trái với luật pháp quốc tế”, cho rằng hành động này vi phạm “các nguyên tắc về quyền miễn trừ chủ quyền đối với tài sản”.