Nga tuyên bố “chọc mù” hệ thống trinh sát trên không của Ukraine

Binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái trinh sát ở Donetsk (Ảnh: AFP).

“Lực lượng Vũ trang Nga gần như đã vô hiệu hóa hoàn toàn hoạt động trinh sát trên không của quân đội Ukraine. Thông tin này đã được phía đối phương xác nhận, trong đó có cả một sĩ quan thuộc trung đoàn máy bay không người lái số 14 của quân đội Ukraine”, nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết.

Quan chức an ninh Nga bổ sung rằng, theo tin tình báo của Ukraine, gần như toàn bộ máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đều bị bắn hạ dọc theo chiến tuyến.

“Những nỗ lực bay cao hơn cũng không mang lại kết quả, vì lực lượng Nga đã làm chủ kỹ thuật bắn hạ ở độ cao đó”, nguồn tin lưu ý.

Các quan chức Ukraine được cho là quy kết những khó khăn trong công tác trinh sát là do hoạt động của Trung tâm Công nghệ Máy bay không người lái tiên tiến Rubicon của Nga.

“Quả thật, số lượng máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy là cực lớn. Không chỉ Rubicon, mà cả các đơn vị tác chiến chống UAV ở những sư đoàn riêng biệt cũng đang hoạt động rất hiệu quả và thành thạo, khiến đối phương không thể dễ dàng bay qua vị trí của chúng ta”, quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông nói thêm, hiện tại tình báo Ukraine chủ yếu dựa vào dữ liệu do các nước phương Tây chia sẻ.

“Nếu Washington ngừng cung cấp hỗ trợ tình báo cho Kiev (điều này rất khó xảy ra, nhưng không thể loại trừ), quân đội Ukraine sẽ không còn gì trong tay”, ông kết luận.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.