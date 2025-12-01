Ukraine phát tín hiệu khả quan về thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2 từ phải sang) cùng các quan chức Mỹ tiếp phái đoàn Ukraine hôm 30/11 (Ảnh: Reuters).

Bình luận về cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ tại Miami liên quan đến kế hoạch hòa bình vào ngày 30/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đối thoại mang tính xây dựng và điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Zelensky, sau khi phái đoàn Ukraine kết thúc cuộc đàm phán tại Mỹ, trưởng đoàn và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã báo cáo tóm tắt cho ông về các nội dung chính của cuộc đàm phán cũng như kết quả sơ bộ.

"Cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tất cả các vấn đề tại các cuộc họp đã được thảo luận một cách cởi mở, tập trung vào việc đảm bảo chủ quyền và lợi ích quốc gia của Ukraine", văn phòng báo chí của Tổng thống Zelensky đưa tin.

Ông Zelensky cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ, và nước Mỹ nói chung vì những nỗ lực nhằm đưa xung đột Ukraine đến hồi kết.

"Tôi cảm kích nước Mỹ, đội ngũ của Tổng thống Trump, và cá nhân ngài tổng thống đã dành nhiều thời gian để xác định các bước cần thiết nhằm chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi đang tiếp tục công việc", ông Zelensky nói thêm.

Trước khi phái đoàn Ukraine đến Mỹ, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Kiev có thể đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới về các bước cần thiết để chấm dứt xung đột.

“Phía Mỹ đang thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng, và trong những ngày tới, việc cụ thể hóa các bước đi để xác định cách thức chấm dứt chiến tranh là hoàn toàn khả thi. Phái đoàn Ukraine đã nhận được những chỉ thị cần thiết, và tôi hy vọng họ sẽ làm việc theo đúng các ưu tiên rõ ràng của Ukraine”, ông Zelensky nêu rõ.

Mỹ đã trao một kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào tháng 11, một kế hoạch được cho là do Mỹ soạn thảo cùng với Nga. Ban đầu, kế hoạch này bao gồm 28 điểm, trong đó có nhiều điểm bất lợi cho Kiev vì đề xuất những nhượng bộ đáng kể cho Nga như thỏa hiệp về lãnh thổ, giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, chấp nhận các bảo đảm an ninh từ Moscow, từ bỏ vũ khí tầm xa, không gia nhập NATO, cùng nhiều yêu cầu khác.

Sau đó, trong các cuộc đàm phán tại Geneva với sự tham dự của phái đoàn Ukraine, đại diện của Mỹ và các đối tác châu Âu, kế hoạch hòa bình ban đầu của Mỹ đã được sửa đổi. Theo các kênh truyền thông, kế hoạch đã được rút gọn xuống còn 19 điểm.

Một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump dự kiến ​​diễn ra sau cuộc đàm phán tại Geneva, nhưng thay vào đó, phái đoàn Ukraine do ông Umerov dẫn đầu đã đến Miami.

Sau cuộc gặp tại Miami, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine đã đạt được những tiến triển đáng kể hướng tới một nền hòa bình công bằng và thu hẹp bất đồng với phía Mỹ.

"Chúng tôi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và thống nhất lập trường với phía Mỹ", ông Umerov thông báo về kết quả cuộc hội đàm với phía Mỹ.

Ông nhấn mạnh các mục tiêu cốt lõi của Ukraine, an ninh, chủ quyền và một nền hòa bình đáng tin cậy, vẫn không thay đổi và được Mỹ hoàn toàn đồng tình.

"Tiếp theo là các cuộc tham vấn liên tục và nỗ lực nhằm thống nhất một thỏa thuận khung", quan chức Ukraine cho biết thêm.

Trước cuộc hội đàm tại Miami, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mục đích của kế hoạch hòa bình không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn là bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

Sau cuộc họp, ông Rubio tuyên bố Mỹ cam kết tái thiết Ukraine và đang chuẩn bị không chỉ cho việc chấm dứt xung đột mà còn cho sự phát triển về lâu dài của Ukraine.

Báo Wall Street Journal đưa tin, cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Mỹ tại Miami hôm 30/11 chủ yếu tập trung vào lịch trình bầu cử tại Ukraine sau chiến tranh. Cuộc đàm phán cũng đề cập đến khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Ukraine và Nga, cùng với các vấn đề chưa được giải quyết khác.

Phái đoàn Mỹ đàm phán với Ukraine bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

"Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Moscow sau đó để tiếp tục đàm phán với Nga", Wall Street Journal đưa tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước khi lên đường thăm Ấn Độ vào ngày 4-5/12.