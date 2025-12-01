Đặc phái viên Mỹ sắp gặp Tổng thống Nga, đàm phán kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc họp tại Saint Petersburg, Nga hôm 11/4 (Ảnh: Reuters).

"Cuộc gặp với ông Witkoff đã được lên kế hoạch vào ngày mai. Chính ông ấy đã đề cập đến điều này hôm qua", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo hôm nay 1/12, đồng thời cho biết các cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào chiều 2/12.

"Tổng thống (Nga) cũng sẽ có một số cuộc họp kín hôm nay để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ vào ngày mai", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ tới Moscow vào ngày 1/12 để tiếp tục các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Phiên bản hiện tại của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất có thể sẽ được xem xét tại cuộc họp của Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff.

Điện Kremlin lưu ý rằng Washington đang cập nhật thông tin cho Moscow về các điều khoản của kế hoạch hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối trả lời các câu hỏi rằng liệu kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine có bao gồm điều khoản về việc Kiev không gia nhập NATO hay không, cũng như theo quan điểm của Moscow, ai nên cung cấp những đảm bảo an ninh đó.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida ngày 30/11, dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất.

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.

Theo nguồn tin, phía Mỹ nhận thức nhiệm vụ trung tâm của họ không phải là gây sức ép với Ukraine mà phải ghi nhớ bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được Nga chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, quá trình soạn thảo tài liệu cuối cùng sẽ đầy khó khăn và Ukraine trân trọng sự hỗ trợ từ những quốc gia khác cũng như cách tiếp cận “mang tính xây dựng” từ phía Mỹ.

Ông Zelensky nhấn mạnh, cần đảm bảo không có cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine trong khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột diễn ra.