Nga: Châu Âu phải trả tiền khí đốt gấp 4,5 lần vì từ bỏ năng lượng Moscow

Đường ống khí đốt của Nga (Ảnh: Tass).

Các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia.

“Các công ty châu Âu phải trả giá điện cao hơn 2-3 lần so với các công ty Mỹ, và giá khí đốt cao hơn 4,5 lần. Điều này đã dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt các cơ sở sản xuất và xuất hiện dòng chảy đầu tư ra các nước thứ ba. Năm 2024, sản lượng công nghiệp của EU đã giảm 2,4%”, Bộ này cho biết.

Theo phía Nga, tình trạng này xảy ra có liên quan trực tiếp tới việc châu Âu từ bỏ nguồn năng lượng Nga, khiến chi phí nhập khẩu năng lượng của EU tăng mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cho biết, đà tăng chi phí, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc, đã tác động tiêu cực đến ngành sản xuất ô tô của châu Âu.

Cụ thể, sản lượng ô tô của Đức đã giảm 25% trong năm ngoái, xuống còn 4 triệu chiếc. “Tính chung, khu vực công nghiệp đã mất khoảng 114.000 việc làm kể từ giữa năm 2024”, Nga cho biết.

Châu Âu chưa bình luận về các con số mà Nga đưa ra.

Đầu năm nay, EU thừa nhận giá năng lượng của khối tăng vọt trong thời gian qua do đoạn tuyệt với nguồn cung giá rẻ của Nga, song nhấn mạnh đó là cái giá châu Âu phải trả cho sự tự do.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trước năm 2022, EU nhập 45% khí đốt và 50% than đá từ Nga, trong khi Nga cũng là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của khối này. "Nguồn năng lượng này có vẻ rẻ, nhưng nó khiến chúng ta bị phụ thuộc và dễ bị gây áp lực", bà nói.

Bà cũng thừa nhận rằng việc mất đi nguồn cung từ Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

"Tự do thì phải trả giá. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đã phải chịu chi phí năng lượng cao ngất ngưởng, và nhiều hóa đơn vẫn chưa giảm", bà cho biết.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào năm 2022, Nga đã đình chỉ dòng chảy khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 1, viện dẫn lý do bảo trì định kỳ và vấn đề với việc giao thiết bị do các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Vào tháng 9/2022, các đường ống Nord Stream dưới biển Baltic đã bị phá hoại, khiến dòng chảy khí đốt của Nga sang Đức bị dừng lại. Giờ đây, Nga chỉ bán khí đốt cho một số nước châu Âu thông qua đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ, và dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong một diễn biến khác, Hungary cho rằng chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) đối với cuộc xung đột ở Ukraine là "sai lầm cơ bản", theo ông Zoltan Kovacs, Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông và quan hệ quốc tế tại Văn phòng Thủ tướng Hungary.

Ông Kovacs cho rằng, EU ban đầu có ý định muốn nền kinh tế Nga sụt giảm nghiêm trọng nhưng kịch bản này không thành hiện thực và khoản chi hàng trăm tỷ euro của EU viện trợ cho Ukraine cũng không mang lại kết quả như mong đợi.