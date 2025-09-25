Mỹ nói có thể lập tức thay Nga cấp dầu khí cho châu Âu, Moscow lên tiếng

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Mỹ có thể nhanh chóng thay thế toàn bộ khí đốt và dầu nhập khẩu từ Nga vào châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trên Fox News, đồng thời nhấn mạnh các lãnh đạo châu Âu đã được thông báo về điều này.

“Châu Âu đang hành động để loại bỏ năng lượng Nga, dù có thể chưa nhanh như chúng tôi mong muốn. Mỹ hiện sẵn sàng thay thế toàn bộ lượng khí đốt Nga chảy vào châu Âu và toàn bộ các sản phẩm tinh chế từ dầu của Nga ngay hôm nay”, ông Wright nói.

Ông Wright cho biết trong 6 ngày qua, ông đã gặp các lãnh đạo châu Âu để trấn an rằng Mỹ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu.

Bộ trưởng Mỹ khẳng định chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump là vì hòa bình và để đạt được hòa bình, phương Tây cần "cắt nguồn lực" của Nga để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Mỹ cũng bình luận về kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng vào tháng 1/2027. Theo ông Wright, bước đi này cần diễn ra sớm hơn nhiều.

“Lượng khí không bán được sang châu Âu, đặc biệt là khí dẫn qua đường ống, Nga không thể tìm thị trường khác", ông nói, cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc Nga mất đi doanh thu. Vì vậy, ông kêu gọi châu Âu đẩy nhanh tốc độ hơn nữa trong việc dừng mua năng lượng Nga.

Ngày 23/9, Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng châu Âu vẫn tiếp tục mua năng lượng từ Nga bất chấp xung đột ở Ukraine đang xảy ra.

Theo ông Trump, điều này giống như việc châu Âu đang cung cấp ngân sách để Nga có thể duy trì cuộc chiến.

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga nếu châu Âu cũng có động thái tương tự và phải dừng mua dầu, khí đốt của Moscow.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Trump là một doanh nhân và ông dường như muốn cả thế giới mua dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với giá cao hơn.

Ông Peskov nói rằng, ông Trump đang tiến hành mọi việc một cách trực diện, không dùng các phương thức ngoại giao phức tạp.

Theo quan chức Nga, một số nước châu Âu đã mua LNG với giá cao hơn và điều này gây thêm gánh nặng cho ngân sách của họ, cũng như người nộp thuế. Ông Peskov cho hay, người dân ở một số nước châu Âu đã bắt đầu nhận được các hóa đơn năng lượng tăng gấp nhiều lần và điều đó không hài lòng.

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách quan hệ với các tổ chức quốc tế, ông Boris Titov cho biết Nga và Mỹ có tiềm năng đạt được một thỏa thuận về khai thác kim loại đất hiếm ở Alaska.

Ông Titov cho biết, vấn đề này đã được mang ra thảo luận nhưng yếu tố then chốt là các lệnh trừng phạt vẫn đang cản bước 2 bên trong quan hệ hợp tác tiềm tàng.

Hôm 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga hiện đang thảo luận khả năng hợp tác với Mỹ để khai thác khí tự nhiên hóa lỏng, không chỉ ở Bắc Cực Nga mà còn cả ở Alaska.