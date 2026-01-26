Nga cảnh báo hậu quả của việc Mỹ tấn công Iran

Những người biểu tình tập trung tại một cây cầu ở thủ đô Tehran, Iran (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Việc Mỹ tấn công vào Iran chắc chắn sẽ đánh dấu một bước nữa hướng tới sự bất ổn nghiêm trọng trong khu vực", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đánh giá những hậu quả tiềm tàng của một cuộc tấn công của Washington.

Ông khẳng định chính phủ Nga sẽ tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. "Trong tình huống này, chúng tôi muốn thấy sự kiềm chế từ tất cả các bên liên quan cũng như việc họ chỉ tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề mà họ cho là có liên quan", ông kêu gọi.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi truyền thông Israel đưa tin, Mỹ đã chuẩn bị tấn công Iran trong tuần qua. Theo thông tin của Tel Aviv, công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công đã hoàn tất, và giờ G có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gần đây leo thang liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở quốc gia Hồi giáo. Làn sóng biểu tình, khởi phát do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Tehran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Iran chỉ đang nỗ lực đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/1 xác nhận đang triển khai hạm đội hải quân lớn đến khu vực Trung Đông nhằm giám sát chặt chẽ Iran. Ngoài ra, các hệ thống phòng không cũng được tăng cường xung quanh các căn cứ của Mỹ và Israel.

Đáp lại, một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố, nước này sẽ xem bất kỳ cuộc tấn công nào là hành động "chiến tranh toàn diện" và khẳng định sẽ đáp trả bằng biện pháp cứng rắn nhất.