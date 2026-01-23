Hạm đội Mỹ hướng về Trung Đông, Iran cảnh báo sẵn sàng hành động

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (Ảnh: NYT).

Tư lệnh Vệ binh, tướng Mohammad Pakpour ngày 22/1 cảnh báo Israel và Mỹ “tránh mọi tính toán sai lầm, bằng cách rút kinh nghiệm từ những gì họ đã trải qua trong cuộc chiến 12 ngày, để không phải đối mặt với một kết cục đáng hối tiếc hơn”.

“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và đất nước Iran thân yêu đang đặt tay trên cò súng, sẵn sàng hơn bao giờ hết, sẵn sàng thực thi các mệnh lệnh và biện pháp của Tổng tư lệnh tối cao”, ông Mohammad Pakpour nói.

Những phát biểu của tướng Pakpour được đưa ra trong một tuyên bố bằng văn bản do truyền hình nhà nước dẫn lại, nhân ngày lễ quốc gia của Iran nhằm tôn vinh Lực lượng Vệ binh.

Trong khi đó, một nhân vật quân sự cấp cao khác, tướng Ali Abdollahi Aliabadi, người đứng đầu Bộ chỉ huy liên quân Iran, cảnh báo nếu Mỹ tấn công, “mọi lợi ích, căn cứ và trung tâm ảnh hưởng của Mỹ” sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” đối với các lực lượng vũ trang Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần để ngỏ khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình trong nước.

Triển vọng Mỹ hành động quân sự ngay lập tức nhằm vào Tehran dường như đã giảm bớt, khi cả 2 bên đều khẳng định cần trao cơ hội cho ngoại giao.

Tuy nhiên, ngày 22/1, Tổng thống Trump cho biết một hạm đội lớn của Hải quân Mỹ đang tiến về vùng Vịnh, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi đang theo dõi Iran”.

Một trong các quan chức cho biết, Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông. Mỹ thường tăng quân số tại Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng, điều mà các chuyên gia lưu ý rằng có thể hoàn toàn mang tính phòng thủ.