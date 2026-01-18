Mỹ cảnh báo Iran sau quyết định hoãn tấn công, Tehran đáp trả cứng rắn

Lãnh tụ Tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Sipa Press).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 tuyên bố đã đến lúc “tìm kiếm một ban lãnh đạo mới” ở Iran, sau khi nhà lãnh đạo nước này công kích chủ nhân Nhà Trắng và đổ lỗi cho Washington về các cuộc biểu tình tại quốc gia Trung Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh những chỉ trích của mình đối với lãnh đạo Iran cũng như tình hình bạo lực mà ông cho là đang ở “mức độ chưa từng thấy” tại nước này.

Theo ông Trump, để Iran tiếp tục vận hành, “ban lãnh đạo lẽ ra nên tập trung điều hành đất nước của mình một cách đúng đắn”, giống như cách ông đang làm với nước Mỹ, thay vì để xảy ra làn sóng bạo lực khiến “hàng nghìn người” thiệt mạng.

Trong một bài phát biểu vào ngày 17/1 và trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cáo buộc các cuộc biểu tình lan rộng ở Iran là một âm mưu do nước ngoài hậu thuẫn nhằm để Mỹ và Israel kiểm soát Iran.

“Ngay từ khi Cách mạng Hồi giáo bắt đầu cho đến hôm nay, Mỹ đã đánh mất quyền kiểm soát đối với Iran. Và họ muốn đưa Iran trở lại dưới sự kiểm soát về quân sự, chính trị và kinh tế của mình. Điều này cũng không chỉ liên quan đến tổng thống Mỹ đương nhiệm. Đó là một chính sách chung của Mỹ”, nhà lãnh đạo Iran cho biết.

Ông cũng chỉ trích Israel vì các cuộc không kích gây thiệt hại cho “lưới điện, các ngân hàng và cơ sở y tế” của Iran.

Những tuyên bố cứng rắn của các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump quyết định dừng kế hoạch tấn công Iran.

Tổng thống Trump khẳng định đã “tự thuyết phục bản thân” hoãn hành động quân sự chống lại Iran, một phần vì Tehran nói rằng họ sẽ hủy bỏ kế hoạch hành hình những người biểu tình đang bị giam giữ.

“Không ai thuyết phục tôi. Tôi tự thuyết phục chính mình. Họ định hành hình hơn 800 người vào ngày hôm qua, và tôi rất tôn trọng việc họ đã hủy bỏ điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 16/1.

Trước đó, Tổng thống Trump liên tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu chính quyền nước này mạnh tay với những người biểu tình. Trong tuần này, Iran đã đóng cửa không phận khoảng 5 giờ đồng hồ, trong khi hàng loạt hãng hàng không thông báo tránh không phận Iran, Iraq do lo ngại Mỹ sắp tấn công quân sự Iran.

Iran nhiều lần chỉ trích kế hoạch hành động của Mỹ nhằm vào Tehran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả quyết liệt nếu Washington “động binh”.

Iran cũng khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng đưa ra các bảo đảm chính thức về bản chất của các hoạt động nghiên cứu

Theo các nguồn tin ngoại giao, các nước Ả rập, trong đó có Qatar, đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, thuyết phục Mỹ không hành động quân sự với Iran. Nỗ lực này được cho là đã thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump gác lại kế hoạch.