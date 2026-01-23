Iran cảnh báo 1.000 tỷ USD đầu tư của Mỹ “nằm trong tầm ngắm tên lửa”

Ông Mohammad Javad Haj Ali Akbari, người chủ trì lễ cầu nguyện thứ sáu, phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện tại Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

"Một nghìn tỷ USD mà các ông đã đầu tư vào khu vực đang nằm dưới sự theo dõi của tên lửa chúng tôi", ông Mohammad Javad Haj Ali Akbari - người dẫn đầu các buổi cầu nguyện được tổ chức vào thứ sáu hàng tuần ở Tehran - tuyên bố hôm 23/1.

Ông Akbari không nói rõ những khoản đầu tư nào của Mỹ trong khu vực bị nhắm mục tiêu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần để ngỏ khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran nếu chính quyền Tehran dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình trong nước.

Làn sóng biểu tình ở Iran tạm lắng xuống trong tuần trước và "giọng điệu" của ông Trump về Iran cũng dịu lại. Ông đã chuyển sự chú ý sang các vấn đề địa chính trị khác, trong đó có việc theo đuổi tiếp quản đảo Greenland của Đan Mạch.

Hôm 21/1, ông Trump cho biết, ông hy vọng sẽ không có thêm hành động quân sự nào của Mỹ tại Iran, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, ngày 22/1, Tổng thống Trump cho biết một hạm đội lớn của Hải quân Mỹ đang tiến về vùng Vịnh, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi đang theo dõi Iran”.

“Chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, phòng khi cần thiết. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến theo hướng đó, và rồi sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một lực lượng lớn đang hướng về Iran”, ông Trump cảnh báo.

Một trong các quan chức cho biết, Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông.

Mỹ thường tăng quân số tại Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng, điều mà các chuyên gia lưu ý rằng có thể hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Theo AFP, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Mohammad Pakpour, ngày 22/1 cảnh báo Israel và Mỹ “tránh mọi tính toán sai lầm, bằng cách rút kinh nghiệm từ những gì họ đã trải qua trong cuộc chiến 12 ngày, để không phải đối mặt với một kết cục đáng hối tiếc hơn”.

“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và đất nước Iran thân yêu đang đặt tay trên cò súng, sẵn sàng hơn bao giờ hết, sẵn sàng thực thi các mệnh lệnh và biện pháp của Tổng Tư lệnh tối cao”, ông Mohammad Pakpour nói.

Trong khi đó, một nhân vật quân sự cấp cao khác, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi, người đứng đầu Bộ chỉ huy liên quân Iran, cảnh báo nếu Mỹ tấn công, “mọi lợi ích, căn cứ và trung tâm ảnh hưởng của Mỹ” sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” đối với các lực lượng vũ trang Iran.