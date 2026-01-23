Tổng thống Trump: Lực lượng lớn của Mỹ đang hướng về phía Iran

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 cũng cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, phòng khi cần thiết. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến theo hướng đó, và rồi sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một lực lượng lớn đang hướng về Iran”.

“Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát”, ông nói thêm, đồng thời nhắc tới tuyên bố của Iran rằng họ đã hủy bỏ kế hoạch hành quyết những người biểu tình trong tuần trước.

Một trong các quan chức cho biết, Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông. Mỹ thường tăng quân số tại Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng, điều mà các chuyên gia lưu ý rằng có thể hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt tăng cường lực lượng quy mô lớn vào mùa hè năm ngoái trước các cuộc không kích hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, và sau đó công khai cho biết họ đã giữ kín ý định tấn công như thế nào.

Tổng thống Trump trước đó nhiều lần dọa can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình. Làn sóng biểu tình ở Iran tạm lắng xuống trong tuần trước và giọng điệu của ông Trump về Iran cũng dịu lại. Ông đã chuyển sự chú ý sang các vấn đề địa chính trị khác, trong đó có việc theo đuổi tiếp quản đảo Greenland của Đan Mạch.

Hôm 21/1, ông Trump cho biết, ông hy vọng sẽ không có thêm hành động quân sự nào của Mỹ tại Iran, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.

“Họ không được chế tạo hạt nhân. Nếu họ làm, chuyện đó (hành động quân sự) sẽ lại xảy ra”, ông Trump nói với CNBC khi ngầm nhắc đến các cuộc không kích lớn của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Đã ít nhất 7 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), xác minh kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran. Theo IAEA, việc này lẽ ra phải được thực hiện hàng tháng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc biểu tình đã khiến hơn 3.000 người tại Iran thiệt mạng có thể bùng phát trở lại hay không.