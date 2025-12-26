Nga bắt nữ đối tượng tình nghi âm mưu đánh bom theo lệnh của Ukraine

Hiện trường vụ việc nữ đối tượng bị bắt quả tang đặt thiết bị nổ tự chế ở thành phố Stavropol (Ảnh chụp từ video: RT).

Nữ đối tượng này bị bắt quả tang khi đang đặt thiết bị nổ tự chế (IED) trên một chiếc xe hơi ở thành phố Stavropol theo lệnh của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) thông báo hôm 26/12.

Cơ quan này cho biết người phụ nữ đã bị ép buộc thông qua một vụ lừa đảo qua điện thoại, khiến cô tin rằng mình đang bị điều tra cáo buộc hình sự và có thể được khoan hồng nếu thực hiện vụ tấn công này. Chính quyền Nga nhấn mạnh đây là một vụ tấn công khủng bố bất thành.

Một người điều khiển ở Ukraine đã sắp xếp việc vận chuyển một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương 400 gram TNT, FSB cho biết. Nghi phạm được hướng dẫn đặt nó dưới một chiếc xe tại bãi đậu xe của một căn cứ quân sự ở miền Nam nước Nga. Người phụ nữ này là cư dân của vùng Krasnodar lân cận.

Cơ quan này đã công bố đoạn video ghi lại vụ bắt giữ và cuộc thẩm vấn nghi phạm, trong đó cô đã bày tỏ sự hối hận.

Trước đó, vào đầu tuần này, FSB đã báo cáo về việc ngăn chặn hai âm mưu khủng bố riêng biệt của Ukraine ở các vùng Kaluga và Tyumen. Theo cơ quan thực thi pháp luật, trong cả hai trường hợp, các nghi phạm là nam giới đều thiệt mạng trong các cuộc đấu súng với lực lượng cảnh sát.

Moscow cáo buộc Kiev leo thang các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga khi lực lượng tiền tuyến của họ gặp phải những thất bại. Chính quyền Nga cho biết các thủ đoạn lừa đảo thường xuyên được tình báo Ukraine sử dụng để gây áp lực buộc các công dân Nga hành động phạm tội.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về những trường hợp này.