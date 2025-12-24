Nổ liên tiếp gần hiện trường vụ ám sát tướng Nga ở Moscow

Hiện trường vụ ám sát tướng Nga Fanil Sarvarov hôm 22/12 (Ảnh: UNN).

Hãng tin RIA Novosti và các kênh Telegram trong đó có Baza và SHOT dẫn nguồn tin từ các cơ quan hành pháp của Nga cho biết, nửa đêm về sáng 24/12, một vài tiếng nổ đã vang lên ở phía nam thủ đô Moscow, gần khu vực Trung tướng Fanil Sarvarov nghi bị ám sát trong một vụ gài bom ô tô hồi đầu tuần.

Theo các nhân chứng, một ô tô đã phát nổ gần đồn cảnh sát. “Một tiếng nổ lớn vang lên vào lúc 1h30 sáng nay trên phố. Hiện vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể nhìn thấy nhiều mảnh vỡ trên mặt đường”, phóng viên Yevgeny Naprienko của báo Izvestia đưa tin.

“Tôi vừa về nhà, ngồi xuống bàn thì có một vụ nổ. Cảm giác như bom phát nổ vậy. Rất mạnh. Tôi thấy ánh đèn nhấp nháy rồi đi ra ngoài”, Victor, một người dân địa phương, cho biết.

Các nhân chứng khác kể lại, âm thanh của vụ nổ vẫn có thể nghe thấy rõ ngay cả khi họ đang đeo tai nghe.

Theo ghi nhận, xe cứu thương và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do vụ nổ gây ra, song Ủy ban Điều tra Nga cho biết, ít nhất 2 cảnh sát giao thông bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Ủy ban Điều tra Nga cho biết, Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra gần 7h sáng 22/12 tại bãi đậu xe trong sân của một khu chung cư trên phố Yasenevaya, quận Orekhovo-Borisovo, phía nam Moscow.

Một quả bom tự chế được cho là đã được gài bên dưới ô tô và phát nổ chỉ vài giây khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Theo các nhân chứng, vụ nổ khiến ít nhất một người bị thương nặng, bỏng toàn thân. Nạn nhân được xác định là tướng Fanil Sarvarov đã tử vong sau đó.

Giới chức Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự để làm sáng tỏ vụ việc, với nhận định ban đầu đây là một vụ ám sát có liên quan đến đặc vụ nước ngoài.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong các chiến dịch chống khủng bố ở miền Nam Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Vị tướng 56 tuổi này được bổ nhiệm vào năm 2016 để lãnh đạo cơ quan phụ trách huấn luyện các sĩ quan cao cấp trong các cuộc diễn tập tham mưu và những hoạt động khác. Trước đó, ông từng tham gia vào hoạt động triển khai lực lượng của Nga tại Syria.