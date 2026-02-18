Các binh sĩ Ukraine ngoài mặt trận (Ảnh minh họa: Getty Image).

Châu Âu tham gia đàm phán hòa bình

Hôm 17/2, một vòng đàm phán mới đã bắt đầu giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Một số chuyên gia dự đoán sẽ có kết quả đột phá từ các cuộc đàm phán này. Có thông tin cho rằng các phái đoàn từ Pháp, Đức và Vương quốc Anh cũng đã tham gia cuộc họp ba bên tại Geneva. Rõ ràng, "người châu Âu" đã đến Geneva để đảm bảo các cuộc đàm phán diễn ra theo kịch bản của họ.

Trong bối cảnh đàm phán, cả hai bên xung đột tiếp tục leo thang tình hình bằng các cuộc tập kích quy mô lớn sử dụng UAV và tên lửa. Hạ tầng năng lượng lại một lần nữa bị tấn công.

Giao tranh ác liệt cũng tiếp diễn dọc theo tiền tuyến. Các cuộc phản công mới của quân đội Ukraine (AFU) được báo cáo ở khu vực Zaporizhia. Ngược lại, lực lượng Moscow đã bắt đầu củng cố vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka.

Hoạt động cao độ cũng được ghi nhận dọc theo biên giới các tỉnh Sumy và Kharkov.

Vẫn còn rất ít thông tin chi tiết về các cuộc phản công của AFU tại Zaporizhia - Dnipropetrovsk. Một đoạn video được định vị địa lý trong 24 giờ qua cho thấy bộ binh Ukraine dọc theo các tuyến rừng ven chiến hào, nhưng chưa có video nào về việc treo cờ ở các làng mạc được công bố.

Trong khi đó, cuộc tấn công Sloviansk tiếp tục tăng tốc. Giao tranh giữa hai bên diễn ra ở Drobysheve, và Liman (Lyman) cũng đang chịu áp lực rất lớn. Quân đội Nga (RFAF) cũng hiện diện ở Kryva Luka, một thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng đối với Ukraine hiện nay.

Cả hai bên Nga và Ukraine đều áp dụng chiến thuật "vừa đánh vừa đàm", trong đó châu Âu bắt đầu tham gia tích cực hơn nhằm tìm giải pháp hòa bình (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích nhà máy hóa chất sản xuất thuốc nổ của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, UAV tầm xa do SBU vận hành đã tập kích thành công một nhà máy hóa chất lớn của Nga, nơi cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất thuốc nổ.

Vụ tấn công vào nhà máy Metafrax Chemicals ở vùng Perm Krai được thực hiện trong đêm 16-17/2 bởi các chuyên gia thuộc đơn vị Alpha của SBU, đơn vị thường xuyên tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Cơ sở này, nơi cung cấp các tiền chất để sản xuất thuốc nổ cấp độ vũ khí đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế, SBU cho biết.

Điều nguy hiểm đối với Ukraine ở Belitskoye, bắc Pokrovsk

Theo kênh Readovka, binh sĩ Nga đã đột nhập vào Belitskoye (bắc Pokrovsk) và chiếm một tòa nhà chung cư ở phía nam.

Cụ thể, RFAF đột phá vào thị trấn ở 2 khu vực. Họ chiếm được một dãy nhà chung cư dọc theo đường Kharkivska và một số tòa nhà thấp tầng dọc theo các đường Tarasa Shevchenko và Gagarina lân cận.

Ở phía tây nam, binh sĩ Nga đã thiết lập vị trí trong những khu nhà ở tư nhân dọc theo đường Oleksandra Matrosova và trong các tòa nhà tiện ích bỏ hoang.

Lực lượng Kiev thiết lập một vị trí phòng thủ trong các tòa nhà chung cư dọc đường Truda, sử dụng nó như một tuyến phòng thủ liên tục. Các công trình kiên cố riêng biệt, như một trường học và những tòa nhà 5 tầng, đóng vai trò là "tiền đồn" hướng ra đường Truda, cùng nhau tạo thành một hệ thống phòng thủ tích hợp hoàn chỉnh.

Các đơn vị Moscow trước đó đã từng tiến đến vùng ngoại ô phía nam thành phố, nhưng sau đó đã quay trở lại vị trí ban đầu do hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của đối phương.

Tình hình hiện nay hoàn toàn khác. Hoạt động gia tăng ở khu vực Kupyansk và nỗ lực phản công ở vùng Zaporizhia đã làm suy yếu đáng kể lực lượng Kiev ở khu vực Dobropillya. AFU đã rút các đơn vị xung kích đường không, vốn từng được giao nhiệm vụ bẻ gãy mũi nhọn tác chiến của Nga, đẩy lùi họ khỏi khu vực giữa các thành phố Dobropillya và Belitskoye.

Giờ đây, toàn bộ hệ thống phòng thủ thành phố dựa vào các đơn vị suy yếu của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155, được hỗ trợ bởi lực lượng từ Lữ đoàn Dù 25 AFU.

Điều nguy hiểm là lực lượng Kiev chỉ có thể tập trung nỗ lực phòng thủ vào một khu vực hạn chế, đối phó với một mối đe dọa cụ thể, trong khi để lộ những khu vực khác, mở ra cơ hội cho Nga tận dụng "chìa khóa" để RFAF phá vỡ hệ thống phòng thủ của AFU ở Belitskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Pokrovsk ngày 17/2. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, đặt lực lượng Kiev vào thế bất lợi gần Belitskoe (Ảnh: Readovka).

Thành công trong trận chiến giành làng Novy Donbas, nơi binh sĩ Ukraine chỉ còn ở vùng ngoại ô phía tây, sẽ mở đường cho việc siết chặt gọng kìm với Belitskoye và khu vực phía bắc thị trấn, đe dọa bị bao vây hoàn toàn.

Quân đội Ukraine hiểu điều này và có thể quyết định rút lui về phía mỏ Belitskaya và làng Krasnoyarskoye. Các điều kiện tiên quyết cho việc lặp lại số phận của nhóm đồn trú AFU đã tháo chạy khỏi Seversk đang bắt đầu xuất hiện.

Ukraine phản công tại Dnipropetrovsk và Zaporizhia

Trên cánh đông Zaporizhia, lực lượng Kiev tiếp tục phản công từ Bolshemykhailivka. Họ đang cố gắng sử dụng xe bọc thép để vượt sông Voronaya, tiến đến tuyến Stepove - Berezove - Ternove. Đoạn phim về cuộc tập kích vào một nhóm bộ binh AFU đã xuất hiện trên mạng, lần này là ở phía bắc Ternove, kênh Rybar cho hay.

Hiện tại, các đơn vị Kiev tiếp tục cố gắng đột phá qua Sosnovka và Orestopol, trong khi xa hơn về phía nam, họ nỗ lực tập trung trong các vành đai rừng, nhưng theo dữ liệu của Rybar, đã không thành công.

Cách đây một thời gian, đoạn phim về các cuộc tấn công của Nga vào Otradnoye đã xuất hiện. Thị trấn này trước đó được các đơn vị Moscow giải tỏa, nhưng lực lượng Kiev sau đó đã tái chiếm. Điều đáng chú ý là, hiện chưa có tuyên bố nào về việc kiểm soát hoàn toàn thị trấn này từ cả hai phía.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 17/2. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh, giành lại một số vị trí. Moscow ra sức ngăn cản nỗ lực đột phá của đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh vẫn tiếp diễn dọc sông Gaichur. Tại Dobropillia, nơi lực lượng Moscow trước đó đã phân tán và loại bỏ một số nhóm xung kích của đối phương, UAV Ukraine đang được phát hiện nhắm mục tiêu vào các vị trí của RFAF. Tại khu vực Huliaipole, các nhóm binh sĩ Nga tiếp tục đột phá về phía tây tuyến Tsvetkovo - Zheleznodorozhnoye.

Tình hình ở sườn phía bắc vẫn căng thẳng. AFU tập trung lực lượng dự bị quy mô lớn ở khu vực này, hầu hết các trung đoàn xung kích độc lập, cũng như 2 lữ đoàn dù. Bộ chỉ huy Kiev đã sử dụng các lực lượng này để xuyên thủng các vị trí của Cụm tác chiến phía Đông RFAF kể từ đầu tháng 2.

Những khoảng trống ở đây tạo lợi thế cho cả các đơn vị Kiev và Moscow. Ukraine có tiềm năng tiến sâu vào các vành đai rừng, nhưng họ cũng có rất ít cơ hội để giữ vững vị trí và xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, xét theo sự gia tăng hoạt động của AFU ở hướng Zaporizhia lân cận, nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 17/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Nga giành thắng lợi cục bộ trên trục Liman - Sloviansk

Kênh Rybar đưa tin, Cụm tác chiến phía Nam RFAF tiếp tục phát triển theo hướng giáp Liman và Sloviansk, giành được những thắng lợi cục bộ ở các vành đai rừng trên sườn phía bắc.

Từ Zakotnoye, lính xung kích Nga đã tiến về Krivaya Luka. Một số nguồn tin, bao gồm cả nguồn tin từ phía Kiev, cho biết giao tranh đã bắt đầu ở ngôi làng này. Phía nam Zakotnoye, một số khu vực vành đai rừng nữa đã được RFAF kiểm soát.

Đọ súng tiếp tục diễn ra gần Reznikovka. Rõ ràng, mục tiêu của Nga là đóng "vòng vây" phía nam, nơi trước đó đối phương đã tiến về Svyato - Pokrovskoe và triển khai các nhóm xung kích ở đó. Hiện chưa có thông tin về việc lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn Svyato-Pokrovskoe, mặc dù khả năng này không thể loại trừ.

Ở sườn phía nam, tình hình vẫn phức tạp. Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố giải tỏa Minkovka, nhưng chỉ vài ngày trước, các cuộc đụng độ giữa các nhóm nhỏ đã được ghi nhận tại làng này, và hiện chưa có xác nhận trực quan nào về việc kiểm soát hoàn toàn. Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở Privolye lân cận.

Khi các đơn vị Moscow tiến về Rai-Aleksandrivka, một tiền tuyến có thể hình thành, mở đường cho các hành động tiếp theo hướng tới cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề trước mắt bởi kênh đào Seversky Donets-Donbas cũ vẫn là một rào cản. Mặc dù đã cạn và bị cây cối mọc um tùm che phủ, nó vẫn tiếp tục cản trở sự di chuyển của các phương tiện và là chướng ngại vật đối với các cuộc tấn công của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Liman - Sloviansk ngày 17/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực Liman, Cụm tác chiến phía Tây RFAF tiếp tục giao tranh ở các tuyến tiếp cận thành phố cùng tên. Không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận ở sườn phía bắc. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Yarovaya, vùng lân cận Svyatogorsk và khu vực Drobyshevo.

Phía đông Stavki, vẫn còn một số vành đai rừng, nơi có thể bố trí các trạm quan sát với các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine. Chúng dường như không còn ảnh hưởng đáng kể đến cuộc tấn công vào Liman. Tuy nhiên, từ những vị trí này, AFU có thể phát hiện các vụ phóng UAV và hỏa lực pháo binh của Nga.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thành phố. Các đơn vị Moscow đang tiến đến thành phố từ phía bắc - dọc theo quốc lộ 0526 và trang trại gia cầm Krasnolimanskaya - cũng như từ phía nam.

Trong cả hai trường hợp, các nhóm xung kích đều tiến vào khu vực đô thị, nhưng còn quá sớm để nói về việc kiểm soát hoàn toàn. Việc thiết lập quyền kiểm soát trong điều kiện chiến đấu đô thị là vô cùng khó khăn.

Phía nam Liman, cuộc tấn công của Nga đang diễn ra từ Dibrova về phía Stary Karavan và Brusovka. Lực lượng Moscow đã chiếm được một số khu vực rừng, và AFU đang phát động các cuộc phản công. Có báo cáo về việc RFAF đã tiến đến một khu đất trống có đường dây điện, và giao tranh vẫn tiếp diễn ở đó.

Dựa trên các hướng đột phá, mục tiêu tiếp theo là cắt đứt đường tiếp tế của AFU trên sông Seversky Donets, khu vực trước đó đã bị gián đoạn bởi UAV.

Quốc lộ T-05-14, dẫn về phía nam Liman, thực tế không thể sử dụng được. Con đường qua Drobyshevo đang bị tập kích bằng UAV, và việc vượt sông gần Yarovaya cũng bị hạn chế nghiêm trọng.

Do đó, việc tiếp tế cho các đơn vị Kiev chỉ có thể thực hiện từ nguồn dự trữ tích lũy hoặc thông qua các tuyến đường đất thứ cấp từ Mayaky và Shchurova. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mùa xuân tan băng, khả năng đi lại qua các khu vực rừng sẽ càng giảm sút.

Cơ hội để Kiev tăng cường phòng thủ Liman đang dần thu hẹp, mặc dù họ hoàn toàn có khả năng tiến hành chiến tranh đô thị. Bộ chỉ huy Moscow cũng nên lường trước sự gia tăng hoạt động của đối phương ở khu vực Borovsk lân cận, nơi có một tuyến đường dễ bị tổn thương, có thể làm phức tạp thêm tình hình, như đã xảy ra trước đây ở khu vực Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman ngày 17/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Thông tin trái chiều ở vùng biên giới Sumy - Kharkov

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Slobozhanske. Việc RFAF giải tỏa làng Pokrovka và chiếm giữ các khu rừng lân cận đã được thông báo hôm 16/2. Tuy nhiên, các nguồn tin tại hiện trường xác nhận rằng lực lượng Moscow vẫn chưa kiểm soát được hẻm núi Svinoe và rừng Garkavsky, chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Nhìn chung, tình hình không thay đổi. Quân đội Nga đã chiếm được Pokrovka, một ngôi làng biên giới nhỏ cách biên giới khoảng 1,5km. Một cuộc đột kích quy mô lớn về phía Krasnopolye không được dự kiến ​​trong tương lai gần. Các hành động tiếp theo của Nga có thể sẽ nhằm mục đích mở rộng vùng kiểm soát dọc theo biên giới.

Phía nam Grabovskoe, một hẻm núi trước đây nằm trong "vòng vây" được hình thành bởi cấu trúc biên giới đã bị RFAF chiếm giữ. Đồng thời, những khu rừng phía nam Pokrovka và Novodmitrovka có giá trị chiến thuật lớn hơn chính các ngôi làng.

Đây là những khu vực nhiều khả năng sẽ xảy ra giao tranh trong tương lai gần. Hơn nữa, lực lượng dự bị của Kiev đã tập trung ở khu vực Krasnopolye trong khi Nga tấn công gần Grabovskoe, bất chấp các cuộc tập kích thường xuyên vào cơ sở hạ tầng giao thông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 17/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Nga cảnh báo triển khai hải quân nếu châu Âu bắt giữ thêm tàu

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin đã ám chỉ rằng Moscow có thể trả đũa bằng hải quân nếu các cường quốc châu Âu tăng cường việc bắt giữ và khám xét các tàu Nga ở Biển Baltic, Kyiv Independent đưa tin.

Lời đe dọa này được đưa ra khi các nước châu Âu đang cân nhắc các hành động trực tiếp hơn chống lại "hạm đội bóng tối" của Nga, một mạng lưới gồm hàng trăm tàu ​​chở dầu treo cờ nước ngoài để né tránh các lệnh trừng phạt.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev, người từng đứng đầu Cơ quan An ninh FSB cũng như Thư ký Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra nhận xét này với báo Nga Argumenty i Fakty vào ngày 17/2.

Trong những tháng qua, trong khi hầu hết vẫn hoạt động không bị gián đoạn, một số tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" đang bị giám sát chặt chẽ hơn, với Pháp, Đức, Phần Lan và Italy đều tiến hành các cuộc đột kích vào các tàu bị nghi né tránh lệnh trừng phạt của Nga, cả tại cảng và trên biển.

Ngày 22/1, Hải quân Pháp đã khám xét và bắt giữ một tàu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối", sau đó được xác định là tàu chở dầu Grinch, trong một chiến dịch được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố là hành động trực tiếp chống lại nỗ lực chiến tranh của Nga.

Tàu Grinch đã được thả vào ngày 17/2, cùng ngày với những bình luận của ông Patrushev, sau khi nộp phạt hàng triệu euro, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot viết.