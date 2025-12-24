Vụ nổ làm 3 người thiệt mạng gần nơi tướng Nga bị ám sát

Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng ở Moscow ngày 24/12 (Ảnh: Sputnik).

Theo Ủy ban Điều tra, vụ nổ xảy ra khoảng 1h30 đêm 24/12 tại đường Yaseneva, gần một đồn cảnh sát ở phía nam thủ đô Moscow, gần hiện trường vụ ám sát Trung tướng Fanil Sarvarov hồi đầu tuần.

Hai cảnh sát giao thông đã phát hiện một đối tượng khả nghi đứng gần một xe cảnh sát nên đã tiến lại để kiểm tra. Sau đó là ít nhất 2 tiếng nổ lớn khiến cả 3 người thiệt mạng.

Truyền thông Nga xác định 2 sĩ quan thiệt mạng đều ở độ tuổi ngoài 20. Người thứ ba bị cho là mang theo một thiết bị nổ tự chế và có thể liên quan đến việc gài bom dưới xe cảnh sát.

Các nhân chứng nói với kênh tin tức Telegram SHOT rằng một hoặc một số đối tượng chưa rõ danh tính đã ném một thiết bị nổ vào xe cảnh sát và bỏ chạy. Trong khi đó, theo một số nguồn tin truyền thông, thiết bị nổ đã được gài sẵn gần chiếc xe và phát nổ khi các sĩ quan cảnh sát lên xe.

Động cơ và danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ. Vụ án đang được điều tra theo tội danh mưu sát sĩ quan thực thi pháp luật.

Hiện chưa rõ sự việc có liên quan đến vụ Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, bị ám sát hồi đầu tuần hay không.

Trước đây, giới chức Nga từng cảnh báo xung đột Ukraine đang trở thành nguồn cung cấp vũ khí nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ, cho thị trường chợ đen.