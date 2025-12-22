Nga bác tin tình báo về mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: RBC).

Cuối tuần trước, Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng báo cáo tình báo của Mỹ nhận định Nga chưa từ bỏ mục tiêu mà họ cho là nhằm kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ của châu Âu từng thuộc Liên Xô, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không thể xác định độ đáng tin cậy của những nguồn tin đó ra sao, nhưng nếu báo cáo đó là chính xác thì các kết luận của tình báo Mỹ là sai.

“Trước hết, chúng tôi không biết mức độ đáng tin cậy của chúng ra sao. Đó là điều đầu tiên. Chúng tôi đã thấy một số thông tin rời rạc về vấn đề này, nhưng ngay cả khi chúng là sự thật thì đó cũng là trường hợp các cơ quan tình báo đưa ra những giả định, nghiên cứu và kết luận sai lầm. Điều này hoàn toàn không đúng”, ông Peskov nói.

Trước đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard bác bỏ bài báo của Reuters.

Bà cáo buộc Reuters “đang cố tình thúc đẩy những người hiếu chiến, muốn phá hoại những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine”.

Bà nói, sự thật là cộng đồng tình báo Mỹ đã báo cáo với các nhà hoạch định chính sách "rằng Nga đang tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với NATO”.