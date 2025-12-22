NATO mở rộng mạng lưới hỗ trợ Ukraine, Romania thành đầu mối hậu cần mới

Ngoài Ba Lan, Romania sẽ trở thành đầu mối hậu cần giúp NATO vận chuyển trang thiết bị quân sự cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trang Defense Romania ngày 21/12 dẫn lời Thiếu tướng Mike Keller, Phó Tư lệnh Cơ chế Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện của NATO cho Ukraine (NSATU), cho biết trung tâm logistics tại Romania dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 1 tới.

Trung tâm này sẽ mang lại cho NATO tuyến tiếp tế ổn định từ phía nam, phục vụ việc cung ứng cho mặt trận Donbass và các khu vực ven biển.

Theo Defense Romania, trung tâm Romania sẽ đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của NATO và được tích hợp vào hệ thống đối sánh nhu cầu tác chiến, bao gồm pháo binh, phòng không và tác chiến điện tử, với năng lực của các nước tài trợ.

Trung tâm logistics mới ở Romania sẽ hoạt động phối hợp với trung tâm hiện có ở Rzeszow, Ba Lan.

Đầu mối mới sẽ cho phép NATO tăng gấp đôi công suất tối đa trung chuyển viện trợ quân sự tới Ukraine. Điều này bao gồm các chuyến giao hàng theo cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL), theo đó Mỹ bán vũ khí cho Ukraine, còn các nước châu Âu chi trả chi phí.

Defense Romania cho biết, cho đến nay căn cứ Rzeszow vẫn là huyết mạch vận chuyển chủ lực để đưa vũ khí tới Ukraine, giúp nước này duy trì các hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào một đầu mối lớn duy nhất cũng tiềm ẩn rủi ro và điểm yếu chiến lược.

Tướng Keller cũng nêu quy mô hỗ trợ cho Ukraine trong năm 2025: các đối tác đã chuyển giao khoảng 220.000 tấn hàng quân sự, với 9.000 xe tải, 1.800 toa tàu và hơn 500 chuyến vận tải hàng không chiến lược.

Ông lưu ý, các đợt giao hàng của Mỹ theo cơ chế PURL không chờ hoàn tất thanh toán, mà ngay khi một gói PURL được công bố, việc cung ứng vật tư sẽ bắt đầu.

Gần đây, ông Keller nhấn mạnh việc chuyển giao vũ khí và vật tư cho Ukraine vẫn diễn ra liên tục, bất chấp quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm dừng “viện trợ miễn phí” trực tiếp cho Kiev.

Đầu tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết 5 quốc gia đã phân bổ 1 tỷ USD cho Ukraine để mua vũ khí thông qua chương trình PURL, trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Ngoài ra, ngày 12/12, Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Sekerinska tuyên bố, Ukraine sẽ nhận khoảng 5 tỷ USD vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ theo sáng kiến PURL, với các đợt giao hàng dự kiến kéo dài đến hết năm 2025.