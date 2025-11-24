Mỹ lên tiếng về phản hồi đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

“Tôi chưa nhận được bất cứ phản hồi nào về kế hoạch hoạch bình”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 24/11 khi được hỏi về các phản hồi đề xuất hòa bình Ukraine của các đại diện châu Âu.

Trả lời câu hỏi liệu có diễn ra tham vấn giữa phái đoàn Mỹ với đại diện châu Âu về kế hoạch hòa bình Ukraine hay không, ông Rubio nói: “Có, chúng tôi đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia của nhiều nước có mặt tại đây, và chúng tôi đã trình bày với họ về tiến triển mà chúng tôi đạt được hôm nay”.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi cũng không đi quá sâu vào chi tiết. Chúng tôi đảm bảo với họ rằng những mục liên quan trực tiếp đến cả châu Âu và NATO được chúng tôi đồng ý đưa vào một lộ trình riêng vì nó đòi hỏi ý kiến từ họ. Tôi tin họ sẽ xác nhận một tinh thần vô cùng tích cực từ cả phía Ukraine và phía Mỹ về tiến triển mà chúng tôi đạt được”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi các nguồn tin ngoại giao cho hay, Anh, Đức và Pháp đã soạn thảo phản hồi đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, trong đó bao gồm việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine mức 800.000 người và đàm phán bắt đầu từ đường ranh giới hiện tại.

Phản hồi của châu Âu được cho là bao gồm điều khoản nêu rõ việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào sự đồng thuận của các thành viên NATO. Ngoài ra, NATO đồng ý không triển khai quân đội dưới quyền chỉ huy lâu dài tại Ukraine trong thời bình.

Ngày 23/11, đại diện của Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu đã gặp nhau tại Geneva để thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất tuần trước.

Ông Rubio khẳng định cuộc họp đã đạt tiến triển đáng kể và nhấn mạnh mục tiêu của họ là thu hẹp những điểm còn bỏ ngỏ.

“Như bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, nó sẽ phải được các Tổng thống đồng ý, và vẫn còn một vài vấn đề chúng tôi cần tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ hôm nay rất đáng giá, có lẽ là ngày mang lại hiệu quả nhất mà chúng tôi có về vấn đề này”, Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Rubio từ chối bình luận về các điểm cụ thể của bản kế hoạch.

“ Tôi sẽ không suy đoán hay đi vào chi tiết của bất kỳ mục cụ thể nào trong phiên bản mới nhất của đề xuất vì thẳng thắn mà nói đến ngày mai hoặc vài ngày tới, nó có thể tiếp tục phát triển và thay đổi”, ông cho biết.

Ông Rubio cũng cho hay tiến trình hòa bình đã được khởi động với sự hiểu biết về lập trường của Nga.

Sau khi nhận được báo cáo từ phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán ở Geneva, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng đề xuất của Mỹ có thể bao gồm một số yếu tố phản ánh quan điểm của Ukraine vốn rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của nước này.

Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) và là thành viên phái đoàn Ukraine tại Geneva, nói rằng bản dự thảo hiện tại của “kế hoạch hòa bình” đã phản ánh phần lớn các ưu tiên chủ chốt của Ukraine.