Mỹ tuyên bố sẽ không sa lầy vào cuộc chiến "không rõ hồi kết" ở Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Ông Vance ngày 2/3 khẳng định không có khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ để Washington sa lầy vào một cuộc chiến nhiều năm.

“Điều khác biệt lần này là Tổng thống đã xác định rõ ràng mục tiêu ông ấy muốn đạt được”, ông Vance nói với người dẫn chương trình Jesse Waters trên Fox News trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran cuối tuần qua.

“Hoàn toàn không có chuyện ông Trump sẽ để đất nước này rơi vào một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm mà không có hồi kết rõ ràng và không có mục tiêu cụ thể”, ông tiếp tục.

“Điều khác biệt ở Tổng thống Trump, và thành thật mà nói là khác với cả các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ trước đây, là ông ấy sẽ không để đất nước tham chiến nếu không có mục tiêu được xác định rõ ràng. Ông ấy đã xác định mục tiêu đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và phải cam kết lâu dài rằng sẽ không bao giờ tìm cách tái xây dựng năng lực hạt nhân. Điều đó khá rõ ràng, khá đơn giản, và tôi nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không rơi vào những vấn đề từng gặp phải ở Iraq và Afghanistan”, ông Vance nói.

Từ lâu, ông Vance được nhìn nhận là người có quan điểm phản đối can thiệp quân sự ở nước ngoài, cùng với nhiều đồng minh theo đường lối “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump. Bản thân ông Trump cũng từng vận động tranh cử với cam kết giữ Mỹ tránh khỏi các cuộc xung đột quân sự kéo dài ở nước ngoài.

Ông Trump và các thành viên trong chính quyền đã nêu rõ những gì họ gọi là “mục tiêu” của tổng thống khi tấn công Iran, bao gồm phá hủy tên lửa và lực lượng hải quân của nước này, bảo đảm các lực lượng ủy nhiệm của Iran không còn có thể đe dọa lợi ích của Mỹ và khu vực, cũng như ngăn chặn Tehran tái xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân.

“Một nước Iran được trang bị tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Trung Đông và với người dân Mỹ", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2/3.

Trong khi đó, Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân. Họ khẳng định chương trình nguyên tử của quốc gia Trung Đông chỉ vì mục đích hòa bình và họ có quyền làm như vậy.

Trước đó, khi chính quyền Mỹ phát động cuộc tấn công, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại rằng nước này có thể vướng vào xung đột kéo dài nhiều năm, không có hồi kết. Một số khác kêu gọi một luật mới nhằm hạn chế quyền lực ra quyết định tấn công của tổng thống trong tương lai.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định các chiến dịch đang diễn ra “nhanh hơn dự kiến” và nói với các phóng viên rằng các đợt tấn công có thể tiếp tục trong “4-5 tuần”. Ông cũng cho biết có thể sẽ có thêm thương vong trong quân đội Mỹ do hệ quả của cuộc xung đột. Cho đến nay, 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch này.