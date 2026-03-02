Iran khai hỏa vũ khí từ "pháo đài" dưới lòng đất đáp trả Mỹ - Israel

RT đưa tin, Iran ngày 2/3 công bố đoạn video ghi lại mạng lưới đường hầm tên lửa, máy bay không người lái sâu bên dưới mặt đất. Video cũng có hình ảnh Iran phóng hàng loạt vũ khí từ bệ phóng trong chiến dịch đáp trả các đối thủ.

Iran hé lộ "pháo đài" vũ khí dưới lòng đất giữa chiến sự leo thang (Video: RT).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel và Mỹ đã tập kích Iran vào ngày 28/2, dẫn tới các đòn không kích trả đũa của Tehran sau đó. Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi 2 bên vẫn tuyên bố không nhượng bộ và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu phía còn lại tiếp tục tấn công.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, hôm 1/3 đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Tehran tìm cách nối lại đàm phán với Washington, khẳng định Iran sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào với Mỹ.

Đề cập tới thông tin của Wall Street Journal, trong đó cho rằng ông Larijani đã cố gắng nối lại đàm phán với Washington thông qua Oman, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không đàm phán với Mỹ".

Chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel được phát động hôm 28/2 đã khiến một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh. Theo phía Mỹ, 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng.

Tên lửa Iran vượt mặt loạt hỏa lực phòng không

Iran từ lâu đã tuyên bố rằng chương trình tên lửa đạn đạo của họ là một trong những hệ thống đáng gờm nhất Trung Đông.

Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran có kho tên lửa đạn đạo lớn nhất khu vực. Tên lửa Iran có tầm bắn tự giới hạn ở mức 2.000km, mà các quan chức trước đây nói là đủ để bảo vệ đất nước vì bao phủ khoảng cách tới Israel.

Nhiều trận địa tên lửa của Iran nằm quanh thủ đô Tehran. Có ít nhất 5 “thành phố tên lửa” ngầm được biết đến ở nhiều tỉnh khác nhau, bao gồm Kermanshah, Semnan và gần khu vực Vùng Vịnh.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, kho vũ khí của Iran gồm nhiều tên lửa tầm xa có thể vươn tới Israel. Các loại này gồm Sejil (2.000km), Emad (1.700km), Ghadr (2.000km), Shahab-3 (1.300km), Khorramshahr (2.000km), Hoveyzeh (1.350km).

Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức nghiên cứu tại Washington, cho biết kho tên lửa đạn đạo của Iran gồm Shahab-1 có tầm bắn khoảng 300km. Zolfaghar 700km, Shahab-3 có tầm bắn 800-1.000km, Emad-1 đang được phát triển với tầm bắn tới 2.000km, ngoài ra họ còn có một mẫu Sejil đang phát triển có tầm bắn dự kiến 1.500-2.500km.

Hãng tin ISNA của Iran công bố đồ họa hồi đầu năm ngoái cho thấy 9 loại tên lửa Iran có thể vươn tới Israel. Trong đó có Sejil, mà ISNA nói có thể bay với tốc độ hơn 27.000km/h, tầm bắn 2.500km, Kheibar đạt 2.000km hoặc Haj Qasem 1.400km.

Theo báo cáo năm 2023 của Behnam Ben Taleblu, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Mỹ), Iran tiếp tục phát triển các kho tên lửa nằm sâu dưới lòng đất với hệ thống vận chuyển kèm bệ phóng, cũng như các trung tâm sản xuất, lưu trữ tên lửa bí mật. Năm 2020, Iran cho biết lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo từ dưới lòng đất.