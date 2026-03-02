Uy lực siêu vượt âm trong kho tên lửa "khủng" nhất Trung Đông của Iran

Sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tập kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, truyền thông nhà nước Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhanh chóng xác nhận các đòn trả đũa đã được triển khai.

Trong tuyên bố chính thức, Tehran nhấn mạnh sẽ sử dụng những hệ thống tên lửa tiên tiến nhất trong kho vũ khí lớn hàng đầu Trung Đông, bao gồm các dòng vũ khí siêu vượt âm.

Sức mạnh siêu vượt âm trong kho tên lửa "khủng" nhất Trung Đông của Iran (Video: Republic World).

Tên lửa Fattah-1

Theo các nguồn tin Iran, tên lửa siêu vượt âm Fattah-1 đã được sử dụng trong các đợt tập kích nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung, có tầm bắn khoảng 1.400km, đạt tốc độ từ Mach 13 đến Mach 15, tương đương khoảng 15.000-18.500km/h.

Fattah-1 sử dụng tầng đẩy nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính linh hoạt trong thực chiến. Các động tác cơ động bắt đầu từ khoảng cách 300-500km so với mục tiêu, khiến đường bay của chúng trở nên khó dự đoán, gây nhiều thách thức cho hệ thống phòng thủ.

Tên lửa dài khoảng 15,3m, trọng lượng phóng xấp xỉ 12 tấn, với đầu đạn có tải trọng 350-450kg, chủ yếu sử dụng thuốc nổ mạnh thông thường.

Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính và tín hiệu vệ tinh (GPS và GLONASS), với sai số vòng tròn xác suất (CEP) được công bố trong khoảng 10-25m ở điều kiện tối ưu.

Fattah-1 được triển khai từ bệ phóng cơ động gắn trên xe tải, cho phép nhanh chóng vào vị trí, khai hỏa rồi rút lui để tránh bị phản kích.

Phân tích mảnh vỡ thu thập sau các vụ tấn công cho thấy linh kiện của Fattah-1 từng xuất hiện trong những đợt tập kích nhằm vào Israel giai đoạn 2024-2025, và tiếp tục được đề cập trong các đòn trả đũa vài ngày gần đây.

Tên lửa Fattah-2

Ra mắt năm 2023 tại các triển lãm quân sự, Fattah-2 được xem là bản nâng cấp của Fattah-1, với tầm bắn được nâng lên khoảng 1.500km, trong khi vẫn giữ tốc độ tối đa ở mức Mach 15.

Tải trọng đầu đạn được công bố trong khoảng 200-500kg.

Fattah-2 sử dụng tầng đẩy nhiên liệu rắn kết hợp với phương tiện tái nhập dùng nhiên liệu lỏng, được mô tả như một phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Thiết kế này cho phép tên lửa lướt và cơ động linh hoạt hơn sau khi tách tầng.

Giống phiên bản trước, Fattah-2 có thể được khai hoả từ bệ phóng cơ động trên bộ và được Iran giới thiệu có khả năng thay đổi quỹ đạo “khó lường” trong giai đoạn cuối.

Truyền thông nước này cho biết hệ thống đã được đưa vào biên chế và tham gia các đợt trả đũa đầu tháng 3.

Cả 2 biến thể Fattah đều nằm trong học thuyết tên lửa của Iran, vốn tự đặt giới hạn tầm bắn tối đa khoảng 2.000km. Tehran đồng thời khẳng định họ sở hữu kho vũ khí đạn đạo lớn nhất Trung Đông.

Tên lửa Khoramshahr-4

Hỗ trợ cho dòng Fattah là tên lửa Khoramshahr-4, còn được gọi là Kheibar, ra mắt vào tháng 5/2023, có tầm bắn 2.000km và mang đầu đạn 1.500kg, thuộc nhóm tải trọng lớn nhất hiện nay.

Khoramshahr-4 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng 1 tầng với các thành phần hypergolic có thể lưu trữ, cho phép chuẩn bị phóng chỉ trong khoảng 12 phút.

Hệ thống nhiều khả năng được cất giữ và khai hỏa từ các cơ sở ngầm, nhằm tăng khả năng bảo toàn trước các đòn tấn công.

Iran tuyên bố tốc độ của Khoramshahr-4 có thể đạt tới Mach 16 trong pha ngoài khí quyển và khoảng Mach 8 khi tái nhập.

Độ chính xác của tên lửa được công bố với sai số vòng tròn (CEP) khoảng 30m.

3 hệ thống kể trên hội tụ những tiêu chí cốt lõi trong cách Iran định nghĩa vũ khí “siêu vượt âm”: đạt vận tốc vượt Mach 5 và có khả năng cơ động chủ động trong suốt hành trình bay.

Với khoảng cách khoảng 1.585km từ lãnh thổ Iran tới Israel, thời gian bay của các tên lửa trong cấu hình tiêu chuẩn được ước tính dưới 12 phút, qua đó hạn chế đáng kể thời gian phản ứng của phòng không đối phương.

Tầm bắn dao động từ 1.400-2.000km cho phép Tehran bao phủ toàn bộ Israel, đồng thời vươn tới nhiều căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh và các khu vực lân cận.

