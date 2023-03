Mỹ phủ nhận cấp thông tin giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder (Ảnh: Reuters).

"Tôi có thể khẳng định, ý kiến cho rằng chúng tôi cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là vô căn cứ", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder ngày 2/3 cho biết. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không xung đột với Nga, cũng không tìm cách xung đột với Nga. Trọng tâm của chúng tôi chỉ là hỗ trợ Ukraine phòng vệ".

Khẳng định trên được đưa ra giữa lúc Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga trong tuần qua. Đầu tiên là các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng dân sự ở miền Nam nước Nga và vụ UAV rơi ở ngoại ô Moscow, cách Điện Kremlin chỉ khoảng 120km.

Gần đây nhất, hôm 2/3, quân đội và cơ quan an ninh của Nga cáo buộc một "nhóm phá hoại của Ukraine" xâm nhập vùng biên giới Bryansk và tấn công một số ngôi làng. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), lực lượng an ninh của Nga, nhóm phá hoại đã "bị đẩy lùi về phía lãnh thổ Ukraine và hứng chịu một cuộc đáp trả bằng pháo binh quy mô lớn". FSB cho biết một lượng lớn thiết bị nổ các loại đã được tìm thấy ở khu vực bị nhóm Ukraine đột kích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là một vụ "tấn công khủng bố", ám chỉ những người đứng đằng sau cuộc đột kích cũng có thể đã dàn xếp vụ ám sát nhà báo Nga Darya Dugina hồi tháng 8 năm ngoái.

Bryansk là một trong các vùng biên giới của Nga liên tục bị tập kích kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra (Bản đồ: BBC).

Các vùng biên giới của Nga liên tục bị tập kích những tháng gần đây. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ có liên quan đến vụ tập kích vùng Bryansk hôm 2/3. Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cáo buộc của Nga là một "hành động khiêu khích".

Ông Podoliak cũng cho rằng, Nga nên ngừng việc thúc đẩy đàm phán theo các điều khoản riêng của họ, thay vào đó nên rút quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Bình luận này nhằm phản bác lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ ngày 2/3. Ông Lavrov nói, Moscow không từ chối "các đề xuất hòa đàm nghiêm túc với Ukraine".

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ hai nhưng chưa có chiều hướng lắng xuống trong khi các cuộc hòa đàm bế tắc. Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm qua nhận định, xung đột Ukraine đã ở giai đoạn giằng co, bế tắc, vì vậy các bên cần nối lại hòa đàm càng sớm càng tốt. Ông cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục kéo dài, nhân loại sẽ đối mặt với nguy cơ Thế chiến III.

"Ukraine đang chống lại một cường quốc hạt nhân với 140 triệu dân, trong khi Nga đối đầu với cả NATO. Điều đó thật sự nguy hiểm. Xung đột đã rơi vào bế tắc và có thể dễ dàng biến thành Thế chiến III", ông Orban cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Die Weltwoche của Thụy Sĩ.