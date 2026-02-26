Mỹ sẽ cấp phép cho các công ty bán dầu Venezuela sang Cuba

Các tàu ở nhà máy lọc dầu Nico Lopez ở Cuba (Ảnh: Reuters).

Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 25/2 rằng họ sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép tái bán dầu Venezuela sang Cuba, theo hướng dẫn được đăng trên trang web của bộ này. Đây là một động thái có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng tại đảo quốc Caribe.

Kể từ khi Washington tuyên bố kiểm soát xuất khẩu dầu của Venezuela vào đầu tháng 1, sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela, nguồn cung năng lượng cho Cuba đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong hơn 25 năm qua, Venezuela là nhà cung cấp dầu thô và nhiên liệu chính cho Cuba thông qua một thỏa thuận song phương chủ yếu dựa trên hình thức trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Mexico, một nhà cung cấp khác, cũng đã ngừng vận chuyển nhiên liệu sang hòn đảo Caribe này kể từ khi một lô hàng cập cảng Havana hồi tháng 1, theo dữ liệu vận tải biển.

Các tập đoàn thương mại lớn như Vitol và Trafigura đang xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Venezuela, với hàng triệu thùng được chuyển sang Mỹ, châu Âu và Ấn Độ, cùng hàng triệu thùng khác được lưu trữ tại các cảng trung chuyển ở Caribe để tái xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đối tác của Venezuela từng nhận dầu thông qua các thỏa thuận hoán đổi, trả nợ hoặc các cơ chế khác giờ đây phải thanh toán theo giá thị trường cho các lô hàng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới khu vực Caribe để bắt đầu các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo trong khu vực, những người cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại Cuba.

Hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ rằng các giao dịch tiềm năng phải hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm khu vực tư nhân, trong đó có xuất khẩu phục vụ mục đích thương mại và nhân đạo tại Cuba.

Trước đó, Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) cũng đã ban hành hướng dẫn cho phép xuất khẩu và tái xuất khẩu khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ sang các thực thể tư nhân đủ điều kiện tại Cuba.

Chính phủ Cuba kiểm soát việc phân phối nhiên liệu và cung ứng điện thông qua các doanh nghiệp nhà nước, nhưng bên tiêu thụ nhiên liệu cũng bao gồm các hãng hàng không tư nhân và nhiều công ty khác.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các bên nộp đơn xin cấp phép không nhất thiết phải có pháp nhân tại Mỹ, và những giới hạn trong giấy phép được cấp hồi tháng 1 cho việc xuất khẩu dầu Venezuela nói chung sẽ không áp dụng đối với Cuba.

Sức ép của Mỹ đối với Venezuela và Cuba đã khiến nhiều lô nhiên liệu bị đình trệ, làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện kéo dài và thiếu xăng dầu tại Cuba.

Một con tàu liên quan đến Cuba, sau khi bốc xăng Venezuela tại một cảng do công ty nhà nước PDVSA vận hành hồi đầu tháng 2, vẫn đang neo đậu trong vùng biển Venezuela để chờ được cấp phép rời cảng.

Kể từ tháng 1, không có lô dầu nào rời Venezuela mà không có sự cho phép của Washington, bên tuyên bố đang kiểm soát hoạt động này.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp hỗ trợ có thể dành cho Cuba, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cho biết.

Phát biểu với báo giới sau phiên báo cáo của Chính phủ trước Duma Quốc gia (Hạ viện), ông Novak cho biết các đề xuất liên quan đang được thảo luận ở cấp nội các. “Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Cuba đang xử lý vấn đề này”, ông nói.