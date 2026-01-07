Lý do ông Maduro khẳng định vẫn là Tổng thống Venezuela tại phiên tòa ở Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, phát ngôn này là tín hiệu cho thấy cuộc chiến pháp lý sắp tới sẽ xoay quanh những câu hỏi rằng việc liệu ông Maduro có thể viện dẫn quyền miễn trừ truy tố với cương vị là nguyên thủ của một quốc gia hay không.

Ông Maduro hôm 5/1 đã tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc về ma túy mà Mỹ đưa ra. Mặt khác, ông cũng khẳng định rằng mình vẫn là Tổng thống của Venezuela, qua đó mở ra một cuộc tranh luận về các cơ chế bảo vệ pháp lý vốn thường được dành cho nguyên thủ quốc gia.

Luật sư của ông, Barry Pollack, đã phát tín hiệu về một hướng bào chữa tại phiên đọc cáo trạng. Ông Pollack cam kết sẽ tiến hành một loạt thủ tục tố tụng quy mô lớn để thách thức vụ Mỹ bắt giữ lãnh đạo của một quốc gia vào cuối tuần qua.

Cốt lõi của vụ án là câu hỏi liệu ông Maduro, 63 tuổi, có được hưởng quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia theo luật pháp quốc tế hay không. Đây là một học thuyết có thể bảo vệ ông khỏi bị truy tố với những cáo buộc mà Mỹ đưa ra.

Mỹ lập luận rằng họ không công nhận ông Maduro là tổng thống của Venezuela sau cuộc bầu cử năm 2018. Tuy nhiên, phía Venezuela phản bác rằng Mỹ không có thẩm quyền tài phán để đưa ra tuyên bố như vậy và rằng ông Maduro vẫn được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là lãnh đạo của một quốc gia.

Caren Morrison, giáo sư luật tại Trường Luật Georgia State College và là cựu công tố viên liên bang, cho biết vấn đề miễn trừ có thể gây khó khăn cho bên công tố, những người đưa ra cáo buộc chống lại ông Maduro.

Quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia hiếm khi được tranh tụng trong các vụ án hình sự. Cựu lãnh đạo Panama Manuel Noriega đã không thành công khi viện dẫn lập luận này để chống lại các cáo buộc buôn bán ma túy và rửa tiền mà Mỹ đưa ra sau khi ông bị Washington bắt giữ năm 1989.

Tuy nhiên, không giống với ông Maduro, ông Noriega chưa bao giờ nắm giữ danh xưng tổng thống một cách chính thức.

Trong quá khứ, các tòa án Mỹ từng bác bỏ các vụ kiện dân sự nhằm vào các nguyên thủ quốc gia được Bộ Ngoại giao nước này công nhận.

Mặt khác, các tòa án cũng có thể bác bỏ các vụ kiện chống lại các cựu lãnh đạo và quan chức chính phủ khác nếu họ chứng minh được rằng hành động của mình là một phần trong nhiệm vụ chính thức. Dù vậy, họ vẫn có thể bị quy trách nhiệm đối với một số hành vi nhất định.

Ngoài việc thách thức bản cáo trạng trên cơ sở quyền miễn trừ, luật sư của ông Maduro nói với tòa hôm 5/1 rằng thân chủ của ông sẽ khiếu kiện điều mà ông cáo buộc là vụ “bắt cóc quân sự” nhà lãnh đạo này. Theo các học giả, hành động này có thể đã không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Nếu đội ngũ của ông Maduro không thể khiến bản cáo trạng bị bác bỏ, các chuyên gia pháp lý cho rằng ông vẫn có thể khiếu nại nội dung cáo buộc mà Mỹ đưa.

Theo các chuyên gia, bản cáo trạng của Mỹ có rất ít các sự kiện nghi liên quan trực tiếp đến ông Maduro về hoạt động buôn bán ma túy, nên các công tố viên của phía Washington sẽ phải đưa ra được bằng chứng cụ thể. Nếu họ không làm được điều đó, các cáo buộc chống lại ông Maduro sẽ không đủ sức thuyết phục.