Đề nghị của Tổng thống lâm thời Venezuela với Mỹ sau chiến dịch đột kích

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: Reuters).

Trong thông điệp gửi tới Mỹ và cộng đồng quốc tế hôm 4/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Caracas tìm kiếm “quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng” dựa trên bình đẳng chủ quyền và luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi mời chính phủ Mỹ hợp tác với chúng tôi trong một chương trình hợp tác hướng tới sự phát triển chung trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để tăng cường khả năng chung sống bền vững giữa các quốc gia”, bà Rodriguez nhấn mạnh.

Bà Rodriguez kêu gọi Mỹ theo đuổi đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu, đồng thời khẳng định cam kết hòa bình của mình. Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết bà đã gửi lời mời tới chính phủ Mỹ về việc cùng hợp tác.

“Tổng thống Donald Trump, người dân và khu vực của chúng ta xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh”, bà Rodriguez nói thêm, cho rằng đây “luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro” và cũng là thông điệp của “toàn thể đất nước Venezuela hiện nay”.

“Venezuela có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và có tương lai”, bà nói thêm.

Những bình luận mới nhất của bà Rodriguez cho thấy sự thay đổi đáng kể so với những tuyên bố trước đó, khi bà lên án “việc sử dụng vũ lực tàn bạo” của Mỹ để bắt giữ Tổng thống Maduro.

Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang “nắm quyền kiểm soát” Venezuela và “đang làm việc với những người vừa nhậm chức”, dường như ám chỉ Tổng thống lâm thời Rodriguez.

“Đừng hỏi tôi ai đang nắm quyền kiểm soát, vì tôi sẽ cho các bạn câu trả lời, và nó sẽ rất gây tranh cãi”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Khi được hỏi thêm, ông Trump nói: “Nó có nghĩa là chúng ta đang nắm quyền kiểm soát. Chúng ta đang nắm quyền kiểm soát”.

Tổng thống Trump cho biết ông chưa trao đổi trực tiếp với bà Rodriguez, nhưng những người khác đã trao đổi. Ông nói thêm rằng ông sẽ trao đổi “vào thời điểm thích hợp”.

Ông cũng khẳng định Mỹ không đề nghị bất cứ điều gì cho bà Rodriguez, nhưng lưu ý rằng “bà đang hợp tác”.

Tổng thống Trump cho rằng Venezuela cần được “hồi sinh” dưới sự kiểm soát của Mỹ.

“Chúng ta phải giành lại Venezuela… Chúng ta sẽ cần những khoản đầu tư lớn từ các công ty dầu mỏ để khôi phục cơ sở hạ tầng (của Venezuela). Và các công ty dầu mỏ đã sẵn sàng”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ hôm 4/1.

Ông Trump cho rằng Tổng thống lâm thời Venezuela phải cung cấp cho Mỹ “quyền tiếp cận hoàn toàn” đối với tài nguyên của nước này.

“Chúng ta cần quyền tiếp cận hoàn toàn. Chúng ta cần tiếp cận dầu mỏ và những thứ khác trong nước họ để giúp chúng ta tái thiết đất nước của họ”, ông Trump nói, nhắc lại lời cảnh báo đối với Tổng thống lâm thời Rodriguez nếu bà không chấp thuận đề nghị của Mỹ.

“Tôi chỉ muốn nói rằng bà ấy sẽ phải đối mặt với tình huống có lẽ còn tồi tệ hơn cả ông Maduro, bởi vì, các bạn biết đấy, ông Maduro đã nhượng bộ ngay lập tức”, ông Trump cảnh báo.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo hậu quả nếu bà Rodriguez, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Venezuela không tuân thủ các yêu cầu từ Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng ca ngợi bà Rodriguez sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ ông ở Caracas. Tuy nhiên, sau đó bà Rodriguez tuyên bố đất nước của bà sẽ bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

“Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả một cái giá rất lớn, có lẽ còn lớn hơn ông Maduro”, ông Trump nói.

Nhờ các mối liên hệ với khu vực tư nhân và sự am hiểu sâu sắc về ngành dầu mỏ, bà Rodriguez từ lâu được coi là nhân vật thực dụng nhất trong đội ngũ thân cận của ông Maduro.