Mỹ nêu 2 trở ngại đang cản đường thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine (Ảnh: AFP).

Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự đang rất gần.

Ông cho rằng, việc hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào hai vấn đề chính còn tồn đọng: Tương lai của Donbass và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Trong phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, ông Kellogg, nói rằng những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự đang ở trong “10m cuối cùng”, mà ông mô tả là luôn là phần khó khăn nhất.

“Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ những thứ còn lại sẽ vận hành khá ổn”, ông Kellogg nói.

Ngày 6/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đại diện của nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đang làm việc để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trước đó, Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia và trưởng đoàn đàm phán Ukraine, cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã thông báo về tiến triển của các cuộc đàm phán liên quan đến kế hoạch hòa bình do phía Ukraine và Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn một số nguồn tin nói rằng, các lãnh đạo Tây Âu ngày càng lo ngại kịch bản Mỹ có thể rút khỏi nỗ lực trung gian cho cuộc xung đột Ukraine.

Các quan chức dường như lo ngại Tổng thống Trump có thể đạt một thỏa thuận với Moscow, khiến những nước còn lại ủng hộ Kiev sẽ phải tự xoay sở để đối phó với cuộc xung đột mà không có hỗ trợ quân sự hay an ninh từ Washington.

Đầu tuần này, đặc phái viên của ông Trump Steve Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushner, đã đến Moscow để thảo luận các hướng khả thi nhằm đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin gọi các cuộc đàm phán là “cần thiết” và “hữu ích” nhưng bác bỏ một số phần trong đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng các nhà đàm phán rời Moscow với sự tự tin rằng cả hai bên đều muốn chấm dứt xung đột.

Một quan chức Tây Âu được Bloomberg dẫn lời mô tả kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là Mỹ rút hoàn toàn, dỡ bỏ áp lực lên Nga, cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ và chấm dứt chia sẻ tình báo.

Một lựa chọn ít gây thiệt hại hơn sẽ là Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán nhưng vẫn bán vũ khí cho NATO để chuyển tiếp cho Ukraine, trong khi hợp tác tình báo vẫn được duy trì.

Sự bất an càng tăng sau khi ông Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia dài 33 trang, trong đó cảnh báo châu Âu đối mặt nguy cơ lớn nếu không cải tổ nền chính trị và văn hóa của mình.

Tài liệu cũng nêu rằng Mỹ vẫn “mở cửa với các kênh ngoại giao có cấu trúc với Nga” ở bất cứ nơi nào việc này phù hợp với lợi ích rộng lớn hơn của Mỹ.

“Rủi ro vẫn tồn tại rằng Mỹ có thể rút khỏi toàn bộ vấn đề và để lại cho châu Âu tự xử lý”, John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, nói.

Mặt khác, EU đang xem xét cách sử dụng hàng trăm tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng tại Euroclear, để cho Ukraine vay bồi thường, nhưng nỗ lực này vẫn bế tắc.

Bỉ yêu cầu các biện pháp bảo đảm mạnh còn Hungary đã chặn các kế hoạch tài trợ trước đó. Trong khi đó, báo Mỹ nói rằng Washington phản đối việc tịch thu hoàn toàn số tài sản này và muốn trả lại cho Nga khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.