Venezuela phản ứng cứng rắn sau vụ Mỹ bắt giữ tàu dầu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Trong phát biểu vào ngày 11/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích Mỹ về vụ bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi vùng biển nước này.

Ông Maduro cáo buộc Mỹ “bắt cóc thủy thủ đoàn, đánh cắp con tàu và mở ra một kỷ nguyên mới về hành vi đánh cắp trên biển ở vùng Caribe”.

“Venezuela sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả các tàu để đảm bảo tự do thương mại dầu mỏ của mình trên toàn thế giới”, ông Maduro nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cáo buộc mục tiêu của Mỹ là chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Chính phủ Venezuela lên án hành động của Washington, tuyên bố sẽ quyết tâm “bảo vệ tuyệt đối chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia”.

Tuyên bố của quan chức Venezuela được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một tàu chở dầu “lớn nhất từ trước đến nay” đã bị bắt giữ ở ngoài khơi Venezuela. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ số dầu trên tàu bị bắt.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cũng xác nhận Washington đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran.

Bộ trưởng Bondi cho biết con tàu này đã bị trừng phạt “do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức nước ngoài”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ sẽ đưa tàu bị bắt giữ đến một cảng của Mỹ và Washington “có ý định tịch thu dầu trên tàu”.

Tuy nhiên, theo bà Leavitt, “có một quy trình pháp lý cho việc tịch thu số dầu trên tàu và quy trình pháp lý đó sẽ được tuân thủ”.

Khi được hỏi liệu việc tịch thu dầu có được coi là hành động gia tăng áp lực của Mỹ đối với Venezuela hay không, bà Leavitt nói: “Tôi nghĩ tổng thống coi việc tịch thu tàu chở dầu là việc thực thi các chính sách trừng phạt của chính quyền”.

Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết tàu chở dầu Skipper được cho là đã bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng sớm ngày 10/12. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu này, vì Washington cho rằng có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh do trang TankerTrackers phân tích và dữ liệu vận chuyển nội bộ của PDVSA, tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4-5/12 sau khi bốc dỡ dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Theo hãng tin Reuters, vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.

Mỹ áp lệnh trừng phạt

Sau vụ bắt giữ tàu chở dầu, Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng một số người khác, trong chiến dịch gây sức ép lên quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ cũng đang nhắm mục tiêu vào ngành dầu mỏ của Venezuela bằng cách trừng phạt một doanh nhân người Panama và 6 công ty vận tải biển bị cáo buộc vận chuyển dầu của Venezuela.

Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 6 tàu mà họ cho là tham gia vào “các hoạt động vận chuyển gian dối và không an toàn” nhằm cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ Venezuela.

Chính phủ Venezuela đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế, lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu.

Đây được cho là vụ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn trong khu vực nhằm đối phó với các hoạt động buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.