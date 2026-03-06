Mỹ hối thúc các công ty quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định gặp gỡ các giám đốc điều hành (CEO) từ một số nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 6/3 (giờ địa phương) để thảo luận về việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí.

Động thái này diễn ra khi Lầu Năm Góc đang nỗ lực bổ sung nguồn cung bị cạn kiệt do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và các hoạt động quân sự gần đây khác, các nguồn tin cho biết.

Cuộc họp lần này cho thấy rõ nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc củng cố kho dự trữ vũ khí sau khi chiến dịch Iran tiêu hao đạn dược quá nhiều.

Các công ty này bao gồm Lockheed Martin và công ty mẹ của Raytheon là RTX cùng với các nhà cung cấp chính khác, đã được mời tham dự cuộc họp, nguồn tin cho biết.

"Quan chức đàm phán của Lầu Năm Góc đã không thể đạt được thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng lớn một cách nhanh chóng như họ mong muốn", một quan chức Mỹ nói với Reuters hồi đầu tuần này.

Lockheed và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trong khi đó, RTX cũng từ chối bình luận về cuộc họp này.

Chính phủ Mỹ đã liên tục gia tăng áp lực lên các nhà thầu quốc phòng, trong đó yêu cầu ưu tiên sản xuất hơn là chia lợi nhuận cho cổ đông. Hồi tháng 1, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp để xác định các nhà thầu được cho là hoạt động kém hiệu quả trong các hợp đồng trong khi vẫn phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022 và các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, Mỹ đã sử dụng kho vũ khí hàng tỷ USD, bao gồm các hệ thống pháo binh, đạn dược và tên lửa chống tăng.

Nhằm cho thấy nỗ lực chuẩn bị của chính phủ trước cuộc họp lần này, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg điện đàm với một số nhà thầu quốc phòng được chọn vào tối 4/3, đánh dấu diễn biến chưa từng được báo cáo trước đây, theo các nguồn tin giấu tên. Lầu Năm Góc chưa có bình luận về thông tin này.

Trọng tâm đàm phán là các thỏa thuận với các nhà thầu lớn như Lockheed Martin, hai nguồn tin chính phủ và một giám đốc điều hành trong ngành cho biết.

Hồi tháng 1, Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận 7 năm với Lầu Năm Góc trong chiến lược tăng năng lực sản xuất hàng năm đối với tên lửa đánh chặn PAC-3 lên 2.000 quả mỗi năm từ con số khoảng 600 trước đó.

Công ty quốc phòng này đã thông báo kế hoạch dự kiến ​​sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD lên 400 quả mỗi năm từ con số 96.

Ngoài ra, nhu cầu về các hệ thống phòng không như PAC-3 đã tăng mạnh ở Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và xung đột ở Iran.

Cuộc họp lần này tại Nhà Trắng cũng có thể trùng với thời điểm chính phủ công bố yêu cầu ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD. Số tiền mới này sẽ được dùng để thay thế vũ khí đã sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, bao gồm cả ở Trung Đông. Con số này chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian diễn ra chiến dịch.

Yêu cầu bổ sung kể trên sẽ được cộng thêm vào khoản chi tiêu quốc phòng bổ sung 150 tỷ USD. Năm 2026, ngân sách quốc phòng Mỹ đạt 1.000 tỷ USD sau khi Quốc hội chấp thuận phân bổ thêm 150 tỷ USD cho Lầu Năm Góc. Khoản bổ sung một lần này đã thúc đẩy dự án Vòm Vàng, cũng như những sáng kiến ​​mới nhằm chế tạo thêm các loại vũ khí dẫn đường chính xác và khí tài phòng không.