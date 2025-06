Mỹ giải tán nhóm "hiến kế" gia tăng sức ép lên Nga

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang trong thế bế tắc (Ảnh: AFP).

Truyền thông Anh dẫn lời ba quan chức Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây dường như đã giải tán một nhóm công tác liên ngành, vốn được thành lập trước đó nhằm xây dựng chiến lược gây sức ép lên Nga để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Nguồn tin cho biết nhóm công tác này được thành lập vào mùa xuân năm nay, nhưng bắt đầu "chững lại" từ tháng 5, khi các thành viên nhận ra rằng Tổng thống Trump không quá mặn mà với việc áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Moscow.

Mặc dù từng tuyên bố sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine ngay từ “ngày đầu tiên” nhậm chức, nhưng ông Trump trong những tháng gần đây ngày càng tỏ ra thất vọng vì tiến trình hòa bình không đạt kết quả rõ ràng và đã bắt đầu nói rằng Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian.

“Nhóm này mất đà vì tổng thống không thực sự ủng hộ. Thay vì làm nhiều hơn, có thể ông ấy muốn làm ít đi”, một quan chức ẩn danh cho hay.

Theo báo Anh, sự tồn tại của nhóm công tác này trước đây chưa từng được công khai.

Theo các nguồn tin, việc chấm dứt nhóm này xảy ra khoảng 3 tuần trước, khi Nhà Trắng tiến hành một đợt "thanh lọc" quy mô lớn, sa thải một số thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia, bao gồm toàn bộ nhóm chuyên trách về cuộc chiến Ukraine.

Nhóm công tác từng do các cố vấn cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia điều phối, với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo. Một trong những thành viên chủ chốt là ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Âu và Nga thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, người đã rời khỏi vị trí vào tháng 5.

Dù vậy, một quan chức nhấn mạnh rằng ông Trump hoàn toàn có thể bất ngờ thay đổi thái độ và cứng rắn hơn với Nga bất kỳ lúc nào, vì nhóm này chỉ có chức năng đề xuất phương án chứ không có quyền ra quyết định.

Theo nguồn tin, nhóm này đã thảo luận các biện pháp nhằm khiến các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, cũng như các quốc gia Đông Âu và châu Á, hạn chế dòng chảy hàng hóa và năng lượng đến và đi từ Nga.

Các quan chức từ chối cung cấp chi tiết cụ thể vì tính nhạy cảm của vấn đề, nhưng xác nhận rằng vào thời điểm bị giải thể, nhóm vẫn chỉ ở giai đoạn lên phương án và chưa có kế hoạch hành động cụ thể. Nhóm cũng không liên quan tới dự luật gia tăng trừng phạt Nga đang được Thượng viện Mỹ xem xét.

Ngày 16/6, Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc loại Nga khỏi G8 vào năm 2014 là “một sai lầm lớn”, và nếu điều đó không xảy ra thì “đã không có cuộc chiến ở Ukraine”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khả năng mời Nga quay lại G8 hiện nay là rất thấp vì “mọi chuyện đã đi quá xa”.

Đáng chú ý, ông Trump đã rời Hội nghị Thượng đỉnh G7 sớm và bỏ lỡ cuộc gặp đã lên kế hoạch trước đó với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.