Mỹ dự đoán thời điểm giá xăng dầu sẽ giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng giá dầu và khí đốt sẽ bắt đầu giảm khi Mỹ làm suy yếu khả năng của Iran trong việc cản trở tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh người Mỹ đang phải chịu giá xăng tăng mạnh do cuộc chiến với Iran.

“Kế hoạch là đưa dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và tất cả các sản phẩm từ Vùng Vịnh lưu thông qua eo biển trong thời gian không quá lâu. Chúng tôi đang làm suy giảm mạnh khả năng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của họ, và tốc độ làm suy yếu đó sẽ tăng lên trong những ngày tới. Vì vậy chúng tôi sẽ thận trọng, sẽ cẩn trọng, nhưng dòng năng lượng sẽ sớm được khôi phục", ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử một phần nhờ cam kết hạ giá xăng và đối phó tình trạng lạm phát tăng cao. Ông thường xuyên nhấn mạnh việc giá xăng giảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ của ông.

Tuy nhiên, giá xăng và dầu đã tăng vọt kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu, khi tình trạng tắc nghẽn tàu thuyền tại eo biển Hormuz gây ra sự tăng giá. Khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển này.

Ông Wright cho biết “một tàu chở dầu lớn đã đi qua eo biển mà không gặp bất kỳ vấn đề nào”. Thông thường, có hàng trăm tàu chở dầu và tàu hàng đi qua eo biển này mỗi ngày.

Ông nói sự gián đoạn này sẽ kéo dài “vài tuần, chắc chắn không phải vài tháng”.

“Chúng tôi tin rằng đây là cái giá nhỏ phải trả để đạt tới một thế giới nơi giá năng lượng sẽ quay trở lại mức trước đây. Iran cuối cùng sẽ bị tước bỏ khả năng đe dọa, và khi đó bạn sẽ thấy nhiều đầu tư hơn, dòng thương mại tự do hơn và ít khả năng đe dọa nguồn cung năng lượng hơn", ông Wright nói.

Vai trò chiến lược của eo biển Hormuz (Đồ họa: Sputnik).

Khi được hỏi về khả năng sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (SPR) để giảm áp lực giá xăng, ông Wright cho rằng hiện tại chưa cần thiết. Trước đây, SPR từng được sử dụng để giảm thiểu các gián đoạn trong dòng chảy dầu mỏ.

“Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng sử dụng SPR nếu cần. Nhưng đây chủ yếu là vấn đề vận tải, họ cần dầu ở đâu? Họ cần dầu tại các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và châu Á", ông Wright nói trên chương trình “Face the Nation” của CBS.

Ông Trump cũng đã giảm nhẹ khả năng sử dụng SPR.

“Chúng tôi có rất nhiều dầu. Đất nước chúng tôi có lượng dầu khổng lồ. Ngoài kia có rất nhiều dầu. Mọi thứ sẽ sớm được khắc phục”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào cuối tuần qua.

Ông Trump hôm 8/3 cũng cho rằng việc giá dầu tăng là “một cái giá rất nhỏ phải trả” để đổi lấy “an toàn và hòa bình” trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông không ngừng leo thang.