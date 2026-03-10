Các thủy thủ Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch tấn công Iran khi đang ở ngoài khơi, ngày 28/2 (Ảnh: Getty Images).

Iran nghi binh khiến Mỹ - Israel lãng phí tên lửa hiện đại

Các video mới được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố gần đây cho thấy dường như họ đã tấn công phải những mục tiêu giả của Iran, từ bệ phóng tên lửa, tiêm kích F-14 và F-4, trực thăng Mi-17 cho tới UAV.

Ngoài mô hình vũ khí được làm giống như thật, Iran còn "trưng bày" các mồi nhử là hình vẽ 3D trên mặt đất. Tên lửa Israel đã tung ra những cú đánh rất chính xác nhưng sau khi lửa khói tan đi, các "mục tiêu" vẫn còn nguyên.

Iran nghi binh, đánh lừa khiến Mỹ - Israel lãng phí nhiều tên lửa (Video: Telegram).

Chiến thuật nghi binh của Iran dường như phát huy hiệu quả, khiến Mỹ và Israel có thể đã lãng phí hàng triệu USD khi khai hỏa vào những mục tiêu giả này, Patricia Marins, một nhà phân tích độc lập chuyên về quốc phòng và an ninh, nhận định.

“Iran đang tích cực sử dụng các mục tiêu giả và mô hình giả để đánh lừa đối thủ”, chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu lịch sử phòng không Yuri Knutov nói với Sputnik.

Dấu hiệu xung đột Trung Đông sắp kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 tuyên bố với các phóng viên rằng cuộc chiến tại Iran có thể sớm kết thúc khi Washington sắp đạt các mục tiêu đề ra. “Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch quân sự đang tiến triển “rất xa” so với dự tính trước đó của ông rằng cuộc chiến có thể kéo dài 4-5 tuần. Đồng thời, ông bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ sẽ đưa bộ binh đến Iran để kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao tại nước này.

Tuy nhiên, CNN cho rằng dường như các tuyên bố của ông Trump về chiến lược đối với Iran có đôi chút mâu thuẫn. Ông nói rằng các mục tiêu của Mỹ có thể đã “gần như hoàn thành” sau khi nói với các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện rằng “chúng ta vẫn chưa giành được đủ chiến thắng”.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu, nhưng quân đội đang để lại “một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này trong trường hợp cần thiết”. Ông Trump cũng tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ dẫn đến giá dầu thấp hơn trong dài hạn.

Giao tranh tiếp diễn ác liệt

Ngày thứ 10 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Israel, Iraq và nhiều quốc gia Vùng Vịnh. Các cuộc tấn công nhắm vào hàng loạt cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng dầu mỏ, căn cứ của Mỹ và hậu cần khu vực.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN rằng "không có chỗ” cho ngoại giao khi Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi và cảnh báo rằng họ sẵn sàng tiếp tục tấn công các quốc gia Vùng Vịnh.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến hết ngày 9/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Iran, đại bản doanh của lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và sân bay Mehrabad ở Tehran, Bandar Abbas và nhà máy Công nghiệp Quang học Isfahan ở Isfahan đã bị Mỹ - Israel tấn công trong đêm. Dầu tràn từ những cuộc tập kích trước đó vào các nhà máy lọc dầu tiếp tục bốc cháy ở thủ đô.

Sau khi ông Mojtaba Khamenei được bầu làm Lãnh đạo Tối cao mới, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran đã đưa ra tuyên bố khẳng định sẽ "trả đũa" Mỹ vì hành động gây hấn.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 9/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Israel, các vụ pháo kích của Hezbollah và vụ phóng tên lửa của Iran đã được ghi nhận trong đêm ở miền Trung Israel. Có báo cáo về việc Iran sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm, cùng với tình trạng mất điện.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 9/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Li Băng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các cuộc tấn công ở phía Nam đất nước và Beirut. Hezbollah báo cáo về các vụ pháo kích ở miền Bắc Israel và tấn công các cột anten quân sự của IDF gần Beit Shemesh.

Tại Iraq, các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Victoria ở Baghdad lại được ghi nhận, cũng như các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở của Mỹ cũng như một số vị trí của người Kurd ở Erbil và Sulaymaniyah.

Các quốc gia Vùng Vịnh lại bị tấn công trong đêm. Tại Bahrain, UAV Iran đã tấn công các cơ sở của Hạm đội 5 Mỹ và cơ sở hạ tầng của công ty dầu khí quốc gia BAPCO, trong khi ở Kuwait, căn cứ không quân Ali al-Saleem và các cơ sở hạ tầng đã bị tấn công.

UAE, Qatar và Ả rập Xê út báo cáo về báo động không kích và hoạt động phòng không. Đồng thời, xuất hiện một số tin tức về những cuộc tập kích có thể xảy ra vào mỏ dầu Shaybukh và căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ, nhưng những thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Tại Bahrain, đoạn phim ghi lại cảnh một tên lửa đánh chặn Patriot gặp trục trặc trên khu dân cư, sau đó là các vụ nổ. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tuyên bố rằng sự tàn phá là do mảnh vỡ từ một UAV của Iran gây ra.

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn căng thẳng: đã có báo cáo về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Iran, và bản thân eo biển vẫn bị đóng cửa đối với phần lớn hoạt động vận chuyển hàng hải.

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sự xuất hiện của 6 máy bay chiến đấu F-16 tại TRNC, và tối 9/3, có báo cáo về việc đánh chặn một tên lửa nghi là của Iran trên khu vực Gaziantep.

Các cơ sở dầu mỏ bị tấn công, hậu quả lan rộng

Hậu quả của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ đang bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới quốc gia - đám mây sản phẩm cháy đang dịch chuyển về phía Trung Á, miền Nam Kazakhstan và Tây Bắc Trung Quốc.

Trong bối cảnh bất ổn khu vực ở UAE, chỉ số bất động sản của Dubai đang giảm mạnh.