Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thực hiện làn sóng thứ 30 của chiến dịch quân sự “Lời hứa chân thật 4”, đồng thời tuyên bố rằng quy mô và chiều sâu của các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của đối phương sẽ tiếp tục mở rộng trong những ngày tới.

Theo một tuyên bố do IRGC công bố vào ngày 8/3, các đợt tấn công trả đũa mới nhất bao gồm việc phóng các loại tên lửa thế hệ mới của Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC, nhắm vào các địa điểm trong các mục tiêu của Israel, bao gồm Beersheba, Tel Aviv, cũng như căn cứ không quân Azraq. Còi báo động đã vang lên ở một số khu vực tại Israel khi hỏa lực của Iran xuất hiện trên bầu trời.

Iran chưa "bung hết sức", tuyên bố tăng mạnh quy mô trả đũa Mỹ - Israel (Video: RT).

Đợt tấn công mới nhất của Iran diễn ra ngay sau khi họ chọn được Lãnh tụ Tối cao mới, ông Mojtaba Khamenei. Ông là con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Sau đó, những trụ cột quan trọng của bộ máy quốc phòng, quân sự, an ninh và tình báo của Iran đã tuyên bố trung thành tuyệt đối với tân Lãnh tụ Tối cao. Theo giới quan sát, diễn biến này phát đi một thông điệp cứng rắn của Iran tới phía Mỹ rằng Tehran sẽ không khuất phục trước áp lực dồn dập của Washington.

Trong tuyên bố của mình, IRGC cho biết các mục tiêu của Mỹ và Israel đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Thông báo cũng cho biết thêm rằng căn cứ không quân Azraq, được mô tả là căn cứ lớn nhất và hoạt động tích cực nhất được các máy bay chiến đấu Mỹ sử dụng để tiến hành các nhiệm vụ tấn công, đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần.

IRGC cũng cho biết các mục tiêu quân sự tại Tel Aviv và Beersheba đã bị tấn công bằng tên lửa Kheybar mang đầu đạn siêu nặng. IRGC cảnh báo rằng khối lượng và mức độ các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục gia tăng để đáp trả Mỹ và Israel.

Trong một diễn biến riêng, một nguồn tin am hiểu cho truyền thông Iran biết rằng IRGC dự định sẽ tăng cường mạnh mẽ các hoạt động tấn công bắt đầu từ tối 8/3.

Nguồn tin này cho biết lực lượng này sẽ tăng quy mô các hoạt động máy bay không người lái khoảng 20% và tăng gấp đôi việc sử dụng các loại tên lửa chiến lược và đầu đạn siêu nặng.

Theo nguồn tin, động thái này nhằm tăng cường khả năng răn đe và đưa ra phản ứng quyết liệt trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 8/3 rằng quyết định khi nào kết thúc cuộc chiến với Iran sẽ là một quyết định “chung” được đưa ra cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Phát biểu qua điện thoại với Times of Israel, ông Trump cho biết ông Netanyahu sẽ có tiếng nói trong việc giải quyết cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ đó là quyết định chung ở một mức độ nào đó. Chúng tôi đã trao đổi với nhau. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố sẽ được xem xét”, ông Trump nói.