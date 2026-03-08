Mỹ đề nghị Nga không hỗ trợ Iran

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc phái viên Steve Witkoff, hôm 7/3 cho biết ông đã chuyển một thông điệp tới Nga, yêu cầu nước này không chuyển cho Iran thông tin về vị trí các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở Trung Đông cũng như bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.

Trước đó, một số trang tin nói rằng Nga đang cung cấp cho Iran thông tin nhắm mục tiêu để tấn công các lực lượng của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm tàu chiến và máy bay.

“Có vẻ như đây là một nỗ lực khá toàn diện”, một nguồn tin cho hay.

Nguồn tin không nêu rõ mức độ hỗ trợ tình báo của Nga, nhưng lưu ý khả năng của quân đội Iran tự xác định vị trí lực lượng Mỹ đã bị suy giảm mạnh sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích.

Nga xác nhận đã liên lạc với các lãnh đạo Iran, nhưng từ chối bình luận về báo cáo tình báo.

Trong khi đó, trong các phát biểu công khai, giới chức Mỹ tỏ ra coi nhẹ việc Nga có thể hỗ trợ thông tin tình báo cho Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Moscow vẫn là một trong những đối tác thân cận nhất của Tehran và đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đó là một “hành động vô cớ”.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Washington “không lo ngại” về khả năng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran để giúp nhắm mục tiêu vào các lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông, nhưng cảnh báo bất kỳ sự hợp tác không phù hợp nào cũng sẽ “bị đáp trả mạnh mẽ”.

Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đang “theo dõi mọi thứ” và các chỉ huy quân sự đã biết rõ các liên lạc và hoạt động liên quan, đồng thời điều chỉnh kế hoạch tác chiến khi cần thiết.

“Các chỉ huy của chúng tôi biết mọi thứ. Chúng tôi có hệ thống tình báo tốt nhất thế giới. Chúng tôi biết ai đang nói chuyện với ai”, ông Hegseth nói.

Ông Hegseth cho biết thêm, “bất cứ điều gì không nên xảy ra, dù là công khai hay qua các kênh liên lạc hậu trường, đều đang bị đối phó và đối phó một cách mạnh mẽ”.

Khi được hỏi liệu sự tham gia của Nga có thể gây nguy hiểm cho các quân nhân Mỹ trong khu vực hay không, ông Hegseth nói: “Chúng tôi đang đặt những người bên kia vào nguy hiểm, và đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi không lo lắng về điều đó”.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng coi nhẹ các báo cáo về sự tham gia của Nga, nói rằng việc chia sẻ thông tin tình báo, nếu xảy ra, không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Mỹ.

“Rõ ràng điều đó không tạo ra sự khác biệt đối với các hoạt động quân sự tại Iran vì chúng tôi đang hoàn toàn đánh bại họ”, bà nói với các phóng viên.