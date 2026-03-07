Nhà Trắng lên tiếng về nghi vấn "Mỹ tính đưa quân vào Iran"

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng đã bác bỏ một thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về việc triển khai một số binh sĩ tới Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng nói rằng ông Trump “luôn để ngỏ mọi lựa chọn".

Trước đó, NBC News hôm 6/3 dẫn 2 nguồn tin nói rằng ông Trump dường như đã bàn về việc triển khai một lực lượng nhỏ binh sĩ cho các mục tiêu chiến lược cụ thể.

Khi ra tranh cử, ông Trump từng đưa ra cam kết sẽ không đưa Mỹ vào các cuộc chiến không có hồi kết, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Sau các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran, một số nghị sĩ Cộng hòa nhấn mạnh rằng Mỹ không thể đưa binh sĩ trên bộ vào Iran. Tuy nhiên, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết họ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào.

Hiện tại, Mỹ chủ yếu tập trung vào các cuộc không kích vào Iran, nhưng theo NBC News, ông Trump dường như đã thảo luận với các cố vấn về các điểm như bảo đảm kiểm soát lượng uranium của Iran và tham gia vào thiết lập một chính phủ mới hợp tác với Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng báo cáo này dựa trên các “suy đoán” từ những nguồn ẩn danh không thuộc nhóm an ninh quốc gia của tổng thống.

Bà nói trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump luôn khôn ngoan khi để ngỏ mọi lựa chọn. Nhưng bất kỳ ai cố gắng ám chỉ rằng ông ủng hộ một phương án cụ thể nào đều cho thấy họ không thực sự có vị trí trong các cuộc thảo luận".

Trước đó, bà Leavitt cũng cho biết việc triển khai quân trên bộ hiện không nằm trong kế hoạch, nhưng bà thừa nhận rằng nhiều lãnh đạo trước đây thường vội loại bỏ các lựa chọn khi chưa hiểu rõ tình hình có thể diễn biến ra sao.

Ngoài ý kiến từ đảng Cộng hòa, một số nhà lập pháp của đảng Dân chủ cũng phản đối việc Mỹ đưa quân tới Iran.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer viết trên mạng xã hội X: "Người dân Mỹ không muốn thêm chiến sự ở Trung Đông. Không có quân trên bộ. Không có thêm chiến sự".

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ Mỹ vướng vào một cuộc chiến bất tận khác khi chi phí mà Washington phải bỏ ra đang tăng lên vì chiến dịch quân sự ở Iran.

Trong tuần này, Phó Tổng thống JD Vance đã bác bỏ quan điểm cho rằng chiến dịch của Mỹ tại Iran sẽ dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài.

“Điều khác biệt lần này là Tổng thống đã xác định rõ ràng mục tiêu ông ấy muốn đạt được. Hoàn toàn không có chuyện ông Trump sẽ để đất nước này rơi vào một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm mà không có hồi kết rõ ràng và không có mục tiêu cụ thể”, ông tiếp tục.

"Ông ấy đã xác định mục tiêu đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và phải cam kết lâu dài rằng sẽ không bao giờ tìm cách tái xây dựng năng lực hạt nhân. Điều đó khá rõ ràng, khá đơn giản, và tôi nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không rơi vào những vấn đề từng gặp phải ở Iraq và Afghanistan”, ông Vance nói.