Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Mỹ - Israel dồn dập tấn công Iran

Thi thể binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông được đưa về nước. Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống JD Vance ra sân bay chào lần cuối và tiễn đưa (Ảnh: RT).

Guardian đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đội mũ chơi golf mang thương hiệu Trump trong nghi thức trang trọng tại căn cứ không quân Dover ở Delaware hôm 7/3, khi Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ đến viếng 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait trong một cuộc tấn công của Iran.

Đích thân Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống JD Vance ra sân bay nghiêm trang chào và tiễn đưa những quân nhân thiệt mạng.

Thi thể các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông đã được đưa về nước (Video: RT).

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo các nước Mỹ Latinh tại khu nghỉ dưỡng chơi golf của ông ở Miami, Florida, ông Trump cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của nước này, tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy 42 tàu chiến Iran trong 3 ngày.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại lời chỉ trích của mình về việc Anh thiếu sự hỗ trợ ngay lập tức đối với các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran, và tuyên bố rằng Phố Downing đang “nghiêm túc xem xét” việc điều 2 tàu sân bay đến khu vực.

“Không sao đâu, Thủ tướng Starmer, chúng ta không cần họ nữa - Nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ”, ông viết và nhấn mạnh, “chúng ta không cần những người tham gia vào các cuộc chiến sau khi chúng ta đã chiến thắng!”.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, trên đường trở về Florida từ căn cứ Dover ở Delaware, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có dự định quay lại đó để tham dự các buổi lễ truy điệu trang trọng hơn cho các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran mà ông phát động vào thứ bảy tuần trước hay không. “Ồ vâng, tôi chắc chắn rồi”, ông trả lời và nói thêm, “tôi không muốn làm điều đó, nhưng đó là một phần của chiến tranh, phải không?”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có ném bom một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Iran, khiến hơn 175 người thiệt mạng, nhiều người trong số đó là trẻ em hay không, ông Trump tuyên bố rằng các báo cáo điều tra chi tiết chỉ ra rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm là sai. “Không, theo ý kiến ​​của tôi, dựa trên những gì tôi đã thấy, việc đó do Iran thực hiện”, ông Trump nói mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình, Guardian cho hay.

Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ uranium được làm giàu của Iran. Khi được hỏi về việc liệu ông có triển khai bộ binh vào Iran hay không, ông nói “có thể” nhưng “phải có lý do rất chính đáng”. Sau đó, ông được hỏi liệu ông có thể gửi bộ binh vào Iran để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này hay không. “Chúng tôi sẽ không làm điều đó bây giờ. Có thể chúng tôi sẽ làm điều đó sau này”, ông trả lời.

Tín hiệu trái chiều

Những tuyên bố mâu thuẫn và thông điệp rời rạc từ các quan chức Iran hôm 7/3 đã làm nổi bật sự chia rẽ có thể xảy ra trong nội bộ giới cầm quyền Tehran sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, CNN đưa tin.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố xin lỗi về các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia Vùng Vịnh. ​​Ông đã nhanh chóng rút lại lời xin lỗi sau khi bị các nhà lãnh đạo Iran khác chỉ trích. Các quốc gia Vùng Vịnh Ba Tư tiếp tục báo cáo về các cuộc không kích và đánh chặn vào sáng sớm nay 8/3.

Quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Larijani, đã có bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc vào cuối ngày 7/3, kêu gọi sự đoàn kết và phủ nhận những rạn nứt trong giới lãnh đạo. Ông cũng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump phải “trả giá” cho cuộc chiến.

Những thay đổi trong giọng điệu phản ánh những áp lực cạnh tranh sâu sắc bên trong hệ thống chính trị Iran.

Trong khi những người theo đường lối cứng rắn tìm cách "báo thù" cho vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Khamenei, những người theo chủ nghĩa thực dụng vẫn hy vọng các nỗ lực ngoại giao có thể giải quyết được xung đột, Alex Vatanka, Giám đốc Chương trình Iran thuộc Viện Trung Đông, nói với CNN.

“Luôn luôn có các phe phái, sự ganh đua và cạnh tranh bên trong Cộng hòa Hồi giáo”, Vatanka nói và khẳng định, “điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay”.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có tin Hội đồng Chuyên gia Iran sắp bầu chọn Lãnh đạo Tối cao tiếp theo. Nhưng việc vội vàng thiết lập một nhà lãnh đạo mới không nhất thiết mang tính chất vận hành. “Việc bổ nhiệm Lãnh đạo Tối cao chỉ là một động thái mang tính biểu tượng,... rằng Cộng hòa Hồi giáo vẫn tồn tại”, ông Vatanka nói.

Iran đã thiết lập các cơ chế để hoạt động mà không cần người kế nhiệm thường trực ngay lập tức. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng đã định hình các quyết định chiến lược trong ít nhất 2 thập kỷ, sẽ đảm bảo không có khoảng trống nhân sự nào làm gián đoạn hoạt động. Họ cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong bất kỳ việc lựa chọn người kế nhiệm nào và định hướng chính sách rộng hơn, ông Vatanka giải thích.

Tổng thống UAE, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào quốc gia Vùng Vịnh này. “UAE có da dày và thịt cứng - chúng tôi không phải là con mồi dễ dàng”, ông nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo trong một tuyên bố rằng ông Trump đã hiểu sai tuyên bố của Tổng thống Iran, trong đó ông Masoud Pezeshkian xin lỗi các quốc gia Vùng Vịnh láng giềng và hứa sẽ ngừng các cuộc tấn công chống lại họ, trừ khi một cuộc tấn công chống lại Iran xuất phát từ các quốc gia đó. Ông nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "lôi kéo được" ông Trump "tham gia vào các cuộc chiến tranh của Israel".

Giao tranh tiếp diễn ác liệt: Mỹ - Israel dồn dập tấn công Iran

Ngày thứ tám của cuộc chiến trôi qua mà không có bước đột phá nào, nhưng hậu quả đã lan rộng đáng kể. Liên minh Mỹ - Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong Iran, ngược lại Tehran và các đồng minh đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ, cơ sở hạ tầng Vùng Vịnh và hệ thống hậu cần hàng hải trong khu vực.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến hết ngày 7/3 (Ảnh: Rybar).

Xung đột vẫn đang leo thang, Tổng thống Trump ra tín hiệu rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ gia tăng vào cuối tuần này, và một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Tehran vào tối 7/3 khi Israel phát động các cuộc không kích mới.

Tại Iran, các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước, từ Tehran và Isfahan đến Bandar Abbas, Ahvaz, Mehran và đảo Kish. Tại thủ đô, khu vực sân bay Mehrabad lại bị tấn công, và hình ảnh vệ tinh chụp các sân bay cho thấy máy bay bị phá hủy và đường băng bị hư hại.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 7/3 (Ảnh: Rybar).

Ngược lại, Iran tiếp tục tuyên bố đã đánh chặn UAV, theo họ, ít nhất 15 UAV đã bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, chủ yếu là Hermes 900 và MQ-9.

Các cuộc tấn công của Iran không còn giới hạn ở eo biển Hormuz. Một tàu đã bị tấn công một lần nữa ngoài khơi bờ biển Ả rập Xê út. Ngoài những hậu quả kinh tế của các cuộc tấn công, tác động môi trường cũng đang ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang phàn nàn về những trục trặc trong hệ thống cảnh báo sớm, còi báo động ngày càng vang lên gần như ngay lập tức sau khi tên lửa tấn công, điều này có liên quan đến việc Iran phá hủy các radar của Mỹ ở Jordan và vùng Vịnh Ba Tư.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 7/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Kuwait, hình ảnh vệ tinh mới xác nhận các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Arfijan. Tại Bahrain, tên lửa HIMARS đã được triển khai, hình ảnh về một loạt tên lửa từ lãnh thổ nước này đã xuất hiện. Tại UAE, chiến tranh đang tiến ngày càng gần đến cơ sở hạ tầng dân sự, UAV đánh trúng một tòa nhà cao tầng dân cư ở Dubai.

Trên mặt trận Israel - Li Băng, tình hình vẫn căng thẳng, nhưng không có sự dịch chuyển đáng kể dọc theo chiến tuyến. Hệ thống phòng không Israel vẫn hoạt động tích cực bất chấp hệ thống cảnh báo bị gián đoạn, và Hezbollah tiếp tục trả đũa ở phía bắc đất nước. Đáp lại, lực lượng Israel đang thể hiện quyền tự do hành động sâu trong lãnh thổ Li Băng, một cuộc không kích khác của IDF đã diễn ra ở Nabi Sheit.

Trong khi đó, vấn đề người Kurd vẫn chỉ là một mối đe dọa chính trị hơn là một mặt trận thực sự. Người Kurd ở Iraq đã nói rõ rằng họ không muốn tham gia vào một cuộc phiêu lưu mới chống lại Iran.

Ấn Độ đã cho phép tàu chiến IRIS Lavan của Iran được tị nạn. Đối với New Delhi, đây là vấn đề thực dụng thuần túy: quá nhiều lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ phụ thuộc vào eo biển Hormuz, những gián đoạn trong khu vực đã và đang tác động trực tiếp đến nền kinh tế.

Thành phố Tel Aviv bị tên lửa Iran tấn công, phòng không Israel bất lực (Video: NBC).

Thiệt hại dân sự gia tăng

Cơ quan Thông tấn Quốc gia chính thức của Li Băng, trích dẫn số liệu từ Bộ Y tế nước này, đưa tin 41 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở thung lũng Bekaa. Quân đội Israel một lần nữa cảnh báo người dân phía nam sông Litani ở miền Nam Li Băng phải sơ tán, nói rằng IDF đang hoạt động với “lực lượng mạnh” trong khu vực.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở trung tâm Beirut sau khi một cuộc tấn công trúng vào một khách sạn. Các quốc gia trên khắp vùng Vịnh Ba Tư báo cáo thêm các cuộc tấn công và đánh chặn trên không.

Kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu, hơn 6.000 công trình dân sự trên khắp Iran đã bị hư hại, theo một tuyên bố trên mạng xã hội của Pir Hossein Kolivand, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Iran.