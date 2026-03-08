Iran lên tiếng vụ chiến hạm bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka

Tàu hộ vệ IRIS Dena (Ảnh: Naval News).

“Đây là một sự việc rất đáng buồn và rất đáng tiếc. Con tàu (IRIS Dena) được những người bạn Ấn Độ của chúng tôi mời để tham dự một cuộc tập trận quốc tế. Nó mang tính nghi thức, không mang vũ khí, và đã được dỡ tải”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm 7/3 cho biết.

Ông nói thêm: “Nhiều thủy thủ trẻ của Iran tham gia cuộc tập trận này đã thiệt mạng. Những người thực hiện hành động tấn công đó sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm”.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Video: RT)

Theo lời ông Khatibzadeh, tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran bị tàu ngầm Mỹ tấn công khi đang trên đường trở về nước sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương MILAN do Ấn Độ tổ chức. Tàu chiến này cũng đã tham gia cuộc duyệt binh hạm đội quốc tế tại Visakhapatnam vào tháng trước.

Nói cách khác, thời điểm đó, con tàu đang ở trạng thái không tham chiến, không vũ trang.

Do vậy, ông cho rằng hành động của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Vụ tấn công khiến ít nhất 87 thủy thủ Iran đã thiệt mạng, hơn 30 thủy thủ được lực lượng Sri Lanka cứu sống. Vụ việc đánh dấu một bước leo thang lớn trong xung đột giữa Mỹ và Iran bên ngoài khu vực Vịnh Ba Tư.

Ông Khatibzadeh cũng chỉ trích chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, khiến một số nhân vật cấp cao trong đó có Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, là không thể chấp nhận được.

Ông nhấn mạnh: “Tehran đang bị tấn công liên tục, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kháng cự đến viên đạn cuối cùng và người lính cuối cùng mà chúng tôi có. Đây là một cuộc chiến rất anh dũng và mang tinh thần dân tộc đối với chúng tôi”.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích từ ngày 28/2 nhằm vào các mục tiêu khác nhau trên khắp Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch tấn công này sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa. Ông cũng cho biết, trong một tuần, Mỹ và Israel đã phá hủy 44 tàu của Iran.

"Chúng tôi đã xóa sổ không quân của họ, mọi chiếc máy bay. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn tên lửa của họ. Các bạn thấy đấy, tên lửa giờ không còn bay tới nhiều nữa. Chúng tôi cũng đã đánh mạnh vào các khu vực sản xuất nơi họ chế tạo tên lửa. Năng lực máy bay không người lái của họ đã giảm mạnh”, ông nói.

Đáp lại, Iran tiến hành một loạt cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Jordan và Ả rập Xê út.

Trong 3 ngày gần đây, xung đột đã mở rộng đáng kể với các cuộc tấn công và phản công từ cả 2 phía, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài.