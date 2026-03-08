Iran làm rõ tuyên bố của Tổng thống khi xin lỗi các nước láng giềng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: X).

“Chúng tôi sẽ đáp trả dứt khoát bất kỳ hành động gây hấn nào từ các căn cứ của Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian rất rõ ràng: nếu các quốc gia trong khu vực không hợp tác với Mỹ trong việc tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không tấn công họ”, Văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 cho biết.

Ông Pezeshkian dường như cũng làm rõ thêm các phát biểu trước đó của mình. Ông viết trên nền tảng X rằng Iran luôn tìm kiếm quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, nhưng nhấn mạnh rằng điều này “không phủ nhận quyền tự vệ vốn có của Iran” trước Mỹ và Israel.

“Chúng tôi sẽ đứng vững và kháng cự đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước mình. Chúng tôi không tấn công các quốc gia thân thiện và láng giềng, thay vào đó, chúng tôi đã nhắm vào các căn cứ, cơ sở và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực”, ông cho biết.

Giải thích được đưa ra sau khi Tổng thống Iran gửi lời xin lỗi, đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động tấn công vào các quốc gia láng giềng ở khu vực Trung Đông có điều kiện.

Trong những phát biểu được xem là tín hiệu giảm leo thang ở cấp cao nhất từ phía Iran cho đến nay, ông nói rằng Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran gồm 3 thành viên đã phê chuẩn việc chấm dứt các cuộc tấn công vào các nước láng giềng trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Ông Pezeshkian nói thêm, chính phủ Iran đã gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng vì những cuộc tấn công xảy ra trong vài ngày qua khi Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực để đáp trả làn sóng không kích của Mỹ và Israel.

“Tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi", ông phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian cũng nhấn mạnh, Iran sẽ “không bao giờ đầu hàng” trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục đối phó các đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cho rằng Iran đã “đầu hàng” và Tehran đưa ra cam kết này do sức ép từ các cuộc tấn công không ngừng của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Chánh án tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei, một nhân vật cứng rắn và là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời, khẳng định lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực đang được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran, và các đòn trả đũa sẽ tiếp tục.

Vài giờ sau bình luận của Tổng thống Pezeshkian, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các máy bay không người lái của họ đã tấn công một trung tâm tác chiến không quân của Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra Air Base gần Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu của Israel.