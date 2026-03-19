Mỹ cảnh báo không kích Iran mạnh nhất từ trước đến nay

“Cho đến nay, chúng tôi đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran và cơ sở hạ tầng quân sự của nước này. Đó không phải là từng bước nhỏ. Đó là sức mạnh áp đảo được triển khai với độ chính xác cao. Và một lần nữa, hôm nay sẽ là gói tấn công lớn nhất từ trước đến nay, giống như ngày hôm qua đã từng là”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tại cuộc họp báo ngày 19/3.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang giành chiến thắng một cách dứt khoát và theo các điều kiện của chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ những lo ngại trên truyền thông Mỹ rằng xung đột có thể biến thành một “cuộc chiến bất tận”, cho rằng “không có gì xa sự thật hơn thế”. Ông khẳng định chiến dịch là “tập trung chính xác tuyệt đối”.

Ông cho biết Mỹ vẫn đang “đi đúng kế hoạch” đối với các mục tiêu trong cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc.

“Như chúng tôi đã nói, chúng tôi đang đi đúng kế hoạch. Chúng tôi không muốn đặt ra một khung thời gian cụ thể kết thúc xung đột”, ông Hegseth nói, đồng thời cho biết mục tiêu cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump quyết định.

Ông cho biết, các mục tiêu chiến dịch không kích vẫn là “phá hủy tên lửa, bệ phóng và nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran để họ không thể tái thiết, phá hủy hải quân của họ, và đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Trả lời câu hỏi về việc Iran vẫn có khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa, ông Hegseth thừa nhận “họ bước vào cuộc chiến này với rất nhiều vũ khí”.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi tiếp tục hành động nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo của họ”, ông cho hay và nhấn mạnh Iran vẫn còn “một số năng lực nhất định”.

Theo ông, khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo mới của Iran “có lẽ đã bị giáng đòn nặng nề nhất” và đã “giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu”. “UAV cũng giảm 90%”, ông nói.

Thông tin này phù hợp với các tuyên bố gần đây của Lầu Năm Góc rằng năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã suy giảm mạnh sau các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng chia sẻ chi tiết về các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại Iran, bao gồm các loại vũ khí được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang “truy lùng và phá hủy” các cơ sở và tài sản của Iran.

Ông chỉ ra cụ thể các hệ thống vũ khí được sử dụng để đối phó với máy bay không người lái của Iran và hỗ trợ kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong số các vũ khí này có máy bay A-10 Warthog dùng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trực thăng AH-64 Apache tại Iraq được sử dụng để tấn công các nhóm dân quân được cho là thân Iran, đồng thời hỗ trợ bắn hạ máy bay không người lái của Iran, bom xuyên phá để nhắm vào các cơ sở lưu trữ ngầm.

Ông Caine cũng cho hay các máy bay Mỹ đang “bay xa hơn” về phía đông trong lãnh thổ Iran và “xâm nhập sâu hơn vào không phận Iran” nhằm đối phó với các căn cứ triển khai tấn công bằng máy bay không người lái. Theo ông, điều này đang phá hủy “khả năng triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới” của Iran.