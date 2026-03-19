Mỏ khí lớn nhất bị tấn công: Bước ngoặt nguy hiểm của xung đột Iran

Hôm 18/3, một cơ sở sản xuất của Iran tại mỏ khí South Pars đã bị tấn công. Đây là mỏ khí lớn nhất thế giới và là nguồn cung năng lượng nội địa quan trọng nhất của Iran.

Truyền thông Israel nói rằng cuộc tấn công do Israel thực hiện với sự đồng ý của Mỹ, dù Israel chưa ngay lập tức xác nhận trách nhiệm.

Trước đó, Mỹ và Israel đã tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất năng lượng của Iran tại Vùng Vịnh nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran trả đũa vào ngành công nghiệp dầu khí của các nước láng giềng.

Vụ tấn công khiến Iran tức giận và đáp trả bằng cách không kích các cơ sở năng lượng lớn của các nước Vùng Vịnh, đẩy giá dầu tăng vọt và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ “thổi bay” South Pars nếu Iran không dừng lại.

South Pars là một phần của trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Iran chia sẻ mỏ khí ngoài khơi ở Vịnh Ba Tư này với Qatar, quốc gia gọi phần của mình là North Dome.

Theo Sách Kỷ lục Guinness, mỏ này được ước tính chứa khoảng 51 nghìn tỷ m3 khí, đủ để cung cấp nhu cầu năng lượng của thế giới trong 13 năm.

Sản lượng khí từ South Pars là nguồn cung năng lượng nội địa lớn nhất của Iran, chiếm tới 70% sản lượng khí đốt của Iran. Trước đây, nước này từng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện do gián đoạn nguồn cung khí, vì vậy bất kỳ tác động nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất điện và sưởi ấm cho người dân.

Thiệt hại đối với mỏ khí South Pars có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng vốn đã nghiêm trọng của Iran. Các báo cáo ban đầu cho thấy những khu vực đóng góp gần 12% tổng sản lượng có thể đã bị ảnh hưởng.

Cuộc tấn công cũng làm dấy lên lo ngại về một sự leo thang rộng hơn, khi cả hai bên hiện đang nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Các chuyên gia cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra hậu quả lâu dài đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu đã tăng sau cuộc tấn công, do lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Các nhà phân tích cho biết nếu các cơ sở sản xuất bị hư hại nghiêm trọng, quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm. Giá dầu đã tăng mạnh sau thông tin về cuộc tấn công, với dầu Brent tăng hơn 5% lên trên 110 USD mỗi thùng.

Các quốc gia Ả rập đã lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng liên quan đến South Pars. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất gọi đây là “một bước leo thang nghiêm trọng”, đe dọa trực tiếp không chỉ nguồn cung năng lượng toàn cầu mà cả an ninh khu vực. Qatar cũng gọi các cuộc tấn công là “một bước đi nguy hiểm”.

Iran gần như đã ngay lập tức tấn công các cơ sở năng lượng lớn trong khu vực để trả đũa, gây “thiệt hại nghiêm trọng” cho trung tâm năng lượng chính của Qatar là thành phố công nghiệp Ras Laffan, một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng. Hai nhà máy lọc dầu tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út cũng bị tấn công. Sau đó, Ả rập Xê út tuyên bố “bảo lưu quyền thực hiện hành động quân sự” chống lại Iran nếu cần thiết.

Tổng thống Trump dọa sẽ “phá hủy hoàn toàn” toàn bộ mỏ khí của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Qatar. Ông cũng nói rằng Mỹ “không biết gì” về cuộc tấn công của Israel vào South Pars.

Thế giới vốn đã đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, và các cuộc tấn công mới tiếp tục làm chao đảo thị trường, đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Giới phân tích cho rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng “ngay lập tức kéo dài thời gian phục hồi”, vì có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để tái thiết.