Iran cảnh báo “hậu quả không thể kiểm soát” trong xung đột với Mỹ, Israel

Theo Times of Israel, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18/3 “lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, trong đó có mỏ South Pars, mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

“Những hành động gây hấn như vậy sẽ không mang lại bất cứ điều gì cho Mỹ, Israel cùng các bên ủng hộ họ. Ngược lại, chúng sẽ làm tình hình trở nên phức tạp hơn và có thể dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát, với phạm vi có thể lan rộng ra toàn thế giới”, nhà lãnh đạo Iran viết trên tài khoản X.

Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của nước này, bao gồm mỏ khí đốt South Pars.

Một nguồn tin Israel cho biết, Israel đã tấn công cơ sở Asaluyeh ở tây nam Iran. Một quan chức Israel khác cho biết cuộc tấn công của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars với sự phối hợp của Mỹ.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu và khí tự nhiên của Iran trong cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28/2 này. Tuần trước, Israel đã tấn công một số kho nhiên liệu của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các đối thủ của Iran nên “chờ đợi hành động mạnh mẽ” từ lực lượng vũ trang nước này, sau những gì Tehran mô tả là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.

Không lâu sau tuyên bố này, Iran không kích hàng loạt hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh, trong đó có Ras Laffan, một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Vụ cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở thành phố công nghiệp Ras Laffan đã được khống chế, song giới chức Qatar đã phản ứng gay gắt về diễn biến mới này.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công, đồng thời tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh của Đại sứ quán Iran, cùng toàn bộ nhân viên liên quan, là nhân vật không được chào đón, yêu cầu họ rời khỏi Qatar trong vòng 24 giờ.

Bộ này cho biết quyết định được đưa ra do các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Iran nhằm vào quốc gia này, trong đó vụ mới nhất nhắm vào thành phố công nghiệp trọng điểm Ras Laffan.

Đồng thời, các quốc gia Ả rập ở Vùng Vịnh cũng cảnh báo, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan đến South Pars của Iran gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu và sự ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh “việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng liên quan đến mỏ South Pars của Iran là một sự leo thang nghiêm trọng”.

Bộ này cho biết việc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng không chỉ đe dọa trực tiếp nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Họ cũng cảnh báo về nguy cơ gây thiệt hại môi trường cũng như rủi ro đối với dân thường, hoạt động hàng hải và các cơ sở công nghiệp trọng yếu.

UAE kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và thúc giục tất cả các bên tránh nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng thiết yếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì ổn định trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ansari, mô tả việc các cơ sở liên quan đến South Pars bị nhắm mục tiêu là một “bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay tại khu vực”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết một cuộc tấn công của đối phương nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran “đồng nghĩa với tự sát”. Trong một bài đăng trên X, ông nói thêm rằng “nguyên tắc ăn miếng trả miếng đang được áp dụng, và một cấp độ xung đột mới đã bắt đầu”.

IRGC cũng nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa cảnh báo các vị đã mắc sai lầm lớn khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, và sự đáp trả cho hành động đó đang được triển khai. Nếu điều này tiếp diễn, các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các vị và đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn, và phản ứng của chúng tôi sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với các cuộc tấn công tối nay”.