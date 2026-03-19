Iran muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột

“Chúng tôi không tin vào ngừng bắn. Chúng tôi tin vào việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận… và chứng kiến hòa bình trên toàn khu vực, tại Li Băng, Yemen, Iraq, Iran và các quốc gia khác trong khu vực”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 18/3.

Các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng, trong khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại quốc gia này. Iran cho biết họ không chấp nhận rơi vào hoàn cảnh tương tự, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah liên tục bị vi phạm.

Ngoại trưởng Araghchi nói ông không muốn thấy kịch bản đó lặp lại tại Iran. Tehran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách nhắm vào những gì họ gọi là tài sản của Mỹ trong khu vực, cũng như chính Israel.

Các quốc gia vùng Vịnh đã đánh chặn các cuộc tấn công hàng ngày kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bắt đầu ngày 28/2. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công khai xin lỗi các nước láng giềng, nhưng các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn khi Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch không kích.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua cho biết Iran đã tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong đợt tấn công mới nhất.

“Trong vài giờ qua, một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ đã được lực lượng vũ trang thực hiện trong khuôn khổ giai đoạn 62 của Chiến dịch Lời hứa chân thật 4, nhắm vào tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực, cũng như các điểm tập kết và trung tâm hỗ trợ chiến đấu của Mỹ”, IRGC cho hay.

Các mục tiêu còn bao gồm những căn cứ của Mỹ trong khu vực như Ali Al-Salem, Al-Udeiri và Arifjan tại Kuwait; căn cứ Victoria tại Iraq; Al-Udeid tại Qatar; Al-Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất; và Al-Azraq tại Jordan.

IRGC cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, lực lượng hoạt động tại Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

IRGC nói thêm rằng họ đã tấn công các thành phố Tel Aviv, Beersheba, Haifa và Acre tại Israel.

Đáp lại chỉ trích của các nước Vùng Vịnh, Ngoại trưởng Araghchi nói đây không bao giờ là ý định của Iran.

“Chúng tôi hiểu họ tức giận… Chúng tôi không tấn công các mục tiêu dân sự tại các nước láng giềng”, ông nói, gọi những thiệt hại đó là “hệ quả ngoài ý muốn.”

Ông cho biết Iran không chỉ giới hạn tấn công vào các căn cứ Mỹ, mà còn nhắm tới những nơi có “sự tập trung của quân nhân Mỹ hoặc các cơ sở thuộc về họ”. Ông đề cập đến các căn cứ Mỹ đã được sơ tán, nhưng binh sĩ đã di chuyển tới các thành phố và khách sạn.

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định hệ thống chính trị Iran “vững chắc” bất chấp việc nhiều quan chức cấp cao của nước này thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, do hệ thống chính trị của Iran không phụ thuộc vào một cá nhân.

“Dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng và đóng vai trò riêng, người nhiều, người ít, nhưng điều quan trọng là hệ thống chính trị Iran là một cấu trúc rất vững chắc. Chúng tôi chưa từng có ai quan trọng hơn chính Lãnh tụ Tối cao, và ngay cả khi ông ấy hy sinh, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động và lập tức có người thay thế. Nếu bất kỳ ai khác hy sinh, điều đó cũng sẽ như vậy”, ông nói.