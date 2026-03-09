Loạt hỏa lực Iran dữ dội trút xuống Israel và căn cứ quân sự Mỹ

Đoạn video được truyền thông Iran chia sẻ ngày 9/3 cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Iran được phóng vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Iran phóng loạt hỏa lực vào Israel và căn cứ Mỹ (Nguồn: RT)

Đoạn video do hãng tin AP công bố hôm 9/3 cũng ghi lại khoảnh khắc được cho là tên lửa đạn đạo Iran bay qua khu vực Jerusalem và thả xuống các đầu đạn nhỏ hơn.

Các chuyên gia đã phân tích đoạn video được công bố hôm 9/3 và các đoạn video tương tự trước đó, xác nhận rằng đây dường như là tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran.

Tên lửa Iran thả loạt đầu đạn xuống Israel (Nguồn: AP).

Quân đội Israel cáo buộc Iran gần đây đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel, khiến các quả đạn nhỏ phát tán trên diện rộng khắp các khu vực.

Đạn chùm là loại vũ khí giải phóng hàng chục quả đạn con chứa thuốc nổ trên một khu vực rộng.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của những tên lửa này sẽ mở ra khi đang lao xuống mục tiêu và rải khoảng 20 quả đạn nhỏ, mỗi quả chứa khoảng 2,5kg thuốc nổ, trong phạm vi bán kính khoảng 8km.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí này có thể tác động tới cục diện xung đột. Thay vì chỉ gây ra một vụ nổ tại một điểm duy nhất, đầu đạn chùm có thể rải nhiều đạn nhỏ trên một khu vực lớn, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các mục tiêu dưới mặt đất.

IDF cáo buộc Iran đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel trong cuộc xung đột hiện nay, cũng như trong cuộc chiến hồi tháng 6/2025. Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, cũng đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel trong năm ngoái.

Để so sánh, đầu đạn tên lửa đạn đạo thông thường của Iran thường mang khoảng 500kg thuốc nổ. Những đầu đạn đó có thể gây ra sự tàn phá rất lớn tại một điểm va chạm duy nhất. Trong khi đó, đầu đạn bom chùm hoạt động khác: Mục tiêu của chúng là phân tán sức nổ đến nhiều địa điểm cùng lúc, gây gián đoạn trên diện rộng.

Theo dữ liệu chính thức từ Iran, tính đến hôm nay, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.255 dân thường Iran thiệt mạng. Vụ việc gây thương vong nặng nề nhất là cuộc tấn công vào một trường nữ sinh ở Minab khiến 168 trẻ em thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở dầu mỏ gần Tehran được cho là đã tạo ra một "cơn mưa đen" gồm dầu và muội than độc hại. Hình ảnh và video trực tuyến cho thấy khói mù dày đặc bao phủ thủ đô của Iran.

Người dân đã báo cáo về tình trạng khó thở. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cảnh báo cơn mưa này có thể "rất nguy hiểm và có tính axit", gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận 8 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các chiến dịch liên quan đến các cuộc tấn công vào Iran.

Ít nhất 13 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh cho đến nay. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở UAE, 6 người ở Kuwait và 2 người ở Ả rập Xê út.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể khả năng hải quân và tên lửa của Tehran. Ông tuyên bố Mỹ "đã đánh chìm tất cả các tàu của Iran và phá hủy hầu hết các bệ phóng tên lửa của Iran, chỉ còn lại 20%”.