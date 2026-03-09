Tổng thống Trump nói về thời điểm kết thúc chiến dịch tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

"Tôi nghĩ đó là sự đồng thuận… một phần nào đó. Chúng tôi đã trao đổi. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố sẽ được xem xét”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo Times of Israel ngày 8/3.

Tổng thống Trump nhấn mạnh mặc dù ý kiến ​​của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ được xem xét, nhưng quyết định cuối cùng về việc chấm dứt xung đột vẫn thuộc về nhà lãnh đạo Mỹ.

Khi được hỏi liệu Israel có thể tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran nếu Mỹ ngừng các cuộc tấn công hay không, ông Trump nói: "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết”.

Ông cũng cảnh báo Iran đã có thể phá hủy Israel nếu không có hành động chung của Mỹ và Israel.

"Iran đã định phá hủy Israel và mọi thứ xung quanh… Chúng tôi đã hợp tác. Chúng tôi đã phá hủy một quốc gia muốn phá hủy Israel”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Ông Trump tuần trước dự đoán chiến dịch sẽ kéo dài khoảng 4-6 tuần.

Tổng thống Mỹ tuần trước tuyên bố “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố kịch bản đầu hàng của Iran có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng Tổng thống Trump mới là người cuối cùng đặt ra các điều khoản, chứ không phải phía Iran.

Trong khi đó, ông Trump giải thích, yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” đối với Iran có thể không cần một tuyên bố chính thức từ chính quyền Tehran.

“Đầu hàng vô điều kiện có thể có nghĩa là Iran tuyên bố đầu hàng, nhưng cũng có thể có nghĩa là họ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, vì họ không còn vũ khí hay lực lượng để tiếp tục chiến đấu nữa”, ông Trump nói.

Trong khi đó, giới chức Iran phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, bác bỏ yêu cầu đầu hàng.

“Chắc chắn rằng đất nước và người dân Iran sẽ không đầu hàng. Họ sẽ chiến đấu, đấu tranh và sẽ không đầu hàng”, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf nói.

Ông Qalibaf cảnh báo Iran sẽ có biện pháp đáp trả đối với bất kỳ quốc gia Vùng Vịnh nào cung cấp căn cứ cho các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố nước này “sẽ buộc phải đáp trả” nếu bị tấn công từ nước láng giềng.

Một quan chức giấu tên của Iran cho biết, cuộc xung đột đang bước sang một giai đoạn mới và Tehran sẽ là bên quyết định khi nào cuộc xung đột kết thúc.

Tổng thống Iran đã xin lỗi các nước láng giềng Vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, vì các cuộc tấn công của Tehran vào lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, sau khi tuyên bố này gây ra làn sóng phản đối trong nước và quân đội Iran dường như mâu thuẫn với ông, Tổng thống Pezeshkian nói rằng những phát ngôn của ông đã bị “đối thủ hiểu sai và tìm cách gieo rắc chia rẽ Iran với các nước láng giềng”.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ "không dễ dàng khuất phục trước sự bắt nạt, áp bức hay xâm lược", đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công.