Mỹ: 10.000 mục tiêu Iran bị tập kích, Tehran mất 92% chiến hạm cỡ lớn

Máy bay quân sự của Mỹ (Ảnh: CENTCOM).

Lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Cuồng nộ", Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, thông báo hôm 25/3.

Ông Cooper cho biết Mỹ đã đánh trúng mục tiêu thứ 10.000 “chỉ vài giờ trước". Ông đưa ra một số ví dụ về thành công của các đòn tấn công, cho rằng Mỹ đã phá hủy 92% các tàu cỡ lớn nhất của hải quân Iran.

“Đánh giá chiến dịch của tôi là họ hiện đã mất khả năng triển khai sức mạnh hải quân một cách đáng kể và gây ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn cầu”, ông nói.

Ông cũng đề cập đến việc năng lực tên lửa của Iran đã bị suy giảm, cùng với các đòn tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân. Ông cho biết tỷ lệ phóng UAV và tên lửa của Iran đã giảm 90%, và 2/3 năng lực sản xuất quân sự của nước này đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Iran chưa bình luận về con số mà Mỹ đưa ra nhưng Tehran cũng tuyên bố đã thực hiện hơn 80 đợt tập kích trả đũa Mỹ - Israel, gây thiệt hại nặng cho đối thủ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 25/3 phát biểu tại bữa tiệc gây quỹ thường niên của Ủy ban Quốc hội Quốc gia đảng Cộng hòa (NRCC) rằng ông tránh sử dụng từ “chiến tranh” để mô tả cuộc xung đột tại Iran.

“Tôi sẽ không dùng từ chiến tranh vì họ nói nếu dùng từ đó thì có thể không phải là điều tốt”, ông Trump nói với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington.

“Họ không thích từ chiến tranh vì khi đó bạn được cho là phải xin phê chuẩn. Vì vậy, tôi sẽ dùng từ chiến dịch quân sự, vốn thực sự là như vậy. Đây là một sự phá hủy về quân sự", ông nói.

Mỹ và Israel lần đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Tehran vào cuối tháng trước, và Nhà Trắng cho biết đã có những “cuộc trao đổi mang tính xây dựng” với Iran. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tehran phần lớn đã bác bỏ những tuyên bố này, cho rằng họ chưa thực hiện các cuộc đàm phán với Mỹ.

Hiến pháp Mỹ quy định chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến tranh. Kể từ các cuộc tấn công ban đầu vào tháng 2, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội lập luận rằng Tổng thống cần phải có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp trước khi sử dụng thêm lực lượng quân sự tại Iran.

Tuy nhiên, Thượng viện hôm 24/3 đã bác bỏ nỗ lực mới nhất do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm hạn chế chiến dịch quân sự của Tổng thống, khi chỉ có một nghị sĩ Cộng hòa - Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky) - ủng hộ biện pháp này.

Chính quyền và đảng Cộng hòa lập luận rằng Tổng thống không cần sự phê chuẩn của Quốc hội vì Hiến pháp cho phép ông sử dụng quyền tổng tư lệnh để tấn công Iran.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh Iran là một mối đe dọa “cận kề” đối với Mỹ và rằng các cuộc tấn công phủ đầu là thực sự là biện pháp cần thiết.

Ông Trump nói vào ngày 25/3 rằng “chưa ai từng thấy điều gì giống như những gì chúng ta đang làm ở Trung Đông với Iran”, đồng thời cho rằng “mọi tổng thống” lẽ ra nên hành động để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Iran nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ phát triển vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định họ hoàn toàn có quyền phát triển chương trình nguyên tử.

Trước đó, ông Trump tuyên bố các quan chức ở Tehran đang đàm phán bí mật với Washington nhưng không muốn thừa nhận điều này công khai, vì sợ bị chính người dân Iran phản đối, hoặc bị Mỹ nhắm mục tiêu nếu các cuộc đàm phán diễn ra không suôn sẻ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/3 nhắc lại rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ. Ông cũng bác bỏ tất cả các đảm bảo quốc tế, cam kết và nỗ lực hòa giải của các nước thứ ba nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng những điều này “hoàn toàn không đáng tin cậy”.