Báo Iran: Tehran chuẩn bị hơn 1 triệu binh sĩ đối phó lực lượng trên bộ Mỹ

Hãng tin Tasnim ngày 26/3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Iran đã tổ chức sẵn lực lượng gồm hơn 1 triệu binh sĩ để đối phó với khả năng Mỹ có thể đưa lực lượng trên bộ vào nước này trong những ngày tới.

Nguồn tin nói rằng, có một làn sóng lớn thanh niên Iran được cho đã gửi yêu cầu tới các trung tâm của lực lượng Basij, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội để được tham gia vào cuộc chiến này.

Nguồn tin nói rằng, dù Mỹ muốn mở lại eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự, Iran sẵn sàng để ứng phó. Trước đó, Iran tuyên bố đã rèn quân trong 20 năm để chuẩn bị cho kịch bản đối đầu với Mỹ trên bộ.

Mỹ và chính quyền Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công bao gồm nhiều đợt không kích trên diện rộng gây thiệt hại lớn với Iran.

Đáp lại, Lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành các chiến dịch trả đũa, nhắm vào các vị trí của Mỹ và Israel cũng như các căn cứ trong khu vực bằng các đợt tấn công tên lửa và UAV.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã cáo buộc Mỹ có kế hoạch kiểm soát một hòn đảo của Iran với sự hậu thuẫn của một đồng minh khu vực.

Ông Qalibaf đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về điều này, nhấn mạnh nếu Mỹ tiến thêm "dù chỉ một bước thì toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công không hạn chế".

Khi xung đột đã kéo dài được gần 1 tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu về việc đàm phán một giải pháp. Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ đang đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ nói rằng quân đội Iran "về cơ bản đã bị vô hiệu hóa" và không thể hồi phục, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Trung Đông. “Giờ họ có cơ hội đạt được một thỏa thuận, nhưng điều đó phụ thuộc vào họ”, ông Trump cho biết.

“Chúng tôi đang phá hủy kho tên lửa và UAV, phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của họ. Chúng tôi đã loại bỏ hải quân, không quân của họ hoàn toàn, và phá đi một phần lớn kho tên lửa, cũng như 90% bệ phóng của họ", ông Trump tuyên bố.

Ông cho biết các lãnh đạo Iran “thông minh theo một cách nào đó và là những nhà đàm phán giỏi”. Theo ông, Iran chiến đấu chưa tốt nhưng biết cách thương lượng và Mỹ đang “đi trước rất xa so với kế hoạch” trong cuộc chiến với Iran, vốn ban đầu được dự đoán kéo dài từ 4-6 tuần.

Ngày 26/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Tư lệnh Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Đô đốc Alireza Tangsiri, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói rằng, Tehran coi đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “phiến diện và không công bằng”, nhưng cho biết vẫn có thể xuất hiện một lộ trình tiến tới giải pháp.

Quan chức trên nói rằng đề xuất này đã được các lãnh đạo cấp cao xem xét, bao gồm cả một đại diện của Lãnh tụ Tối cao.

“Tóm lại, đề xuất này gợi ý rằng Iran sẽ từ bỏ khả năng tự vệ của mình để đổi lấy một kế hoạch mơ hồ về việc dỡ bỏ trừng phạt”, ông nói.

Ông cho biết thêm rằng đề xuất này thiếu những điều kiện tối thiểu để thành công và “vẫn chưa có bất kỳ khuôn khổ nào cho đàm phán”, đồng thời hiện chưa có triển vọng thực tế cho các cuộc thương lượng.